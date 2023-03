i Autor: Materiały prasowe Pielęgnacja

Sposób na gładkie i nawilżone dłonie oraz usta! Nie pozwól mi się przesuszać

W tym roku zima jest wyjątkowo kapryśna. Jednego dnia wszędzie króluje biały puch, innego aura za oknem przypomina klasyczną jesień, by następnego zaskoczyć iście wiosenną odsłoną. To zaś, co się nie zmienia bez względu na warunki, to fakt, że zawsze dwie partie ciała są wyjątkowo narażone na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych – dłonie i usta. Szkodzi im mróz, wiatr i promieniowanie UV. Dlatego warto zadbać o nie z pomocą produktów z linii Neutrogena® Formuła Norweska® - to eksperci od pielęgnacji siebie na co dzień przy każdej pogodzie.