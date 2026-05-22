Spraw mamie radość na Dzień Matki z marką Swarovski

Swarovski x Ariana Grande

Po pierwszym sukcesie, Swarovski powraca z drugą kolekcją kapsułową we współpracy z Arianą Grande – globalną ikoną muzyki i stylu. Kolekcja rozkwita motywami ważek, motyli i kwiatów uchwyconych w kryształach o różnorodnych szlifach i barwach - to tutaj natura splata się z fantazją! Starannie dobrane formy i kryształy w charakterystycznych dla artystki barwach tworzą biżuterię, która jest jednocześnie wyrazistą deklaracją i czułym gestem. To prezent dla mamy, która wie, czego chce – i która zasługuje na wyjątkowe.

Gema – ponadczasowy hołd dla blasku

Inspirowana twórczością Gustava Klimta, kolekcja Gema to prezent dla mamy, która nosi biżuterię z pełną świadomością. Kryształy układają się w kaskadowe kompozycje, a gradienty w odcieniach perydotu, fioletu, brzoskwiniowego różu i lodowego błękitu emanują malarską głębią i blaskiem. Kolczyki koła, bransoletki i regulowany zestaw pierścionków do noszenia na kilku palcach – każdy z tych elementów to osobna historia, choć razem tworzą wyjątkowy prezent.

Wnętrze w kryształowej oprawie

Kolekcja dekoracji Swarovski to prezent dla mamy, która piękno otoczenia traktuje równie poważnie co styl. Kryształowe bukiety kwiatów i figurki inspirowane naturą, precyzyjnie oszlifowane, z barwnymi metalowymi akcentami – wniosą do jej domu blask, który nie przemija. Każdy detal wykonany z charakterystyczną dla Swarovski dbałością o kunszt, który widać gołym okiem.

Bo miłość najpiękniej wyraża się nie w słowach, a w detalach – w krysztale, który łapie światło, w bransoletce, którą zakłada każdego ranka, w figurce stojącej na honorowym miejscu. Małe gesty, które zostają na zawsze.

i Autor: Swarovski/ Materiały prasowe

i Autor: Swarovski/ Materiały prasowe