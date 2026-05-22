„Escape to Summer Vibes” – linia exotic crush club od Tutti Frutti!

Letni vibe przez cały rok? Z najnowszą linią Tutti Frutti EXOTIC CRUSH CLUB od Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona to możliwe! Bogate, soczyste, pełne kolorów i zapachów kosmetyki pozwalają poczuć radość z tropikalnych wakacji zawsze, kiedy tego chcesz i wszędzie, gdzie tylko jesteś. To pielęgnacja bez wysiłku, za to z natychmiastowym efektem odświeżenia, wygładzenia, nawilżenia i… totalnego resetu! Poczuj promienie słońca na policzkach, pomyśl o tańcach na plaży i wolności wynikającej z pewności siebie, a potem wybierz swój wariant: #DragonfruitVibe, #PistachioHugs lub #PlumHappiness. Bądź sobą i poczuj wakacyjny rytm… jeszcze przed wakacjami!

#DragonfruitVibe

Linię Exotic Crush Club #DragonfruitVibe tworzą: Wygładzający peeling cukrowy, Nawilżający hydro-balsam do ciała oraz Nawilżający hydro-żel pod prysznic. Otulają zmysłowym, słodkim zapachem smoczego owocu, liczi i hibiskusa.

·Wygładzający peeling cukrowy z liczi, olejem buriti i wegańskim kolagenem skutecznie złuszcza martwe komórki naskórka. Działa ujędrniająco i uelastycznia skórę, poprawiając jej teksturę i wygląd.

Nawilżający hydro-żel pod prysznic z liczi, wegańskim kolagenem i skwalanem roślinnym doskonale oczyszcza skórę. Uelastycznia i regeneruje, pozostawiając ją supermiękką i odmłodzoną. Ma ultraprzyjemną, olejową konsystencję, która zapewnia supersensualne doznania.

Nawilżający hydro-balsam do ciała z roślinnym skwalanem, wegańskim kolagenem ekstraktem z liczi, betainą i tokoferolem ma hiperlekką konsystencję, która ekspresowo się wchłania. Nawilża, wygładza, uelastycznia i ujędrnia skórę, poprawiając jej ogólny wygląd.

#PistachioHugs

Linię Exotic Crush Club #PistachioHugs tworzą: Ujędrniający peeling cukrowy, Odżywczy nutri-żel pod prysznic oraz Napinający nutri-balsam do ciała. Obłędnie pachną pistacjami, słonym karmelem i wanilią.

Ujędrniający peeling cukrowy z masłem kakaowym, pistacjami i kofeiną skutecznie złuszcza martwe komórki naskórka. Ujędrnia, działa antycellulitowo, a także wyrównuje koloryt i poprawia teksturę skóry.

Odżywczy nutri-żel pod prysznic z masłem kakaowym, pistacjami i guaraną nie tylko oczyszcza skórę. Jednocześnie odżywia ją, nawilża i wygładza, pozostawiając jedwabiście miękką. Supersensualne doznania podczas aplikacji zapewnia jej ultraprzyjemna, olejowa konsystencja.

Napinający nutri-balsam do ciała z guaraną, kofeiną i pistacjami, masłem kakaowym, olejem buriti i naturalną, sproszkowaną złotą perłą ma superbogatą konsystencję, która jest właściwie ‘masłem w tubce’. Ujędrnia, wygładza i działa antycellulitowo. Do tego wyrównuje koloryt i poprawia jej teksturę. Efekt ‘softfocus’ gwarantowany.

#PlumHappiness

Linię Exotic Crush Club #PlumHappiness tworzą: Stymulujący peeling cukrowy, Pobudzający energy-żel pod prysznic oraz Pobudzający energy-balsam do ciała. Tropikalna śliwka, kwitnące kwiaty i piżmo to jej główne nuty zapachowe.

Stymulujący peeling cukrowy z kwasami AHA+BHA+PHA i tropikalną śliwką stymuluje odnowę komórkową. Dzięki temu pozostawia skórę gładką, jednocześnie działając antycellulitowo i rozjaśniająco.

Pobudzający energy-żel pod prysznic z kwasami AHA+BHA+PHA i tropikalną śliwką ma ultraprzyjemną, olejową konsystencję. Skutecznie oczyszcza skórę, pozostawiając ją supermiękką i odmłodzoną. Dodatkowo rozjaśnia, odświeża i niweluje przebarwienia.

Pobudzający energy-balsam do ciała z kwasami AHA + BHA + PHA, witaminą C i tropikalną śliwką i masłem Shea rewitalizuje i dodaje energii. Uelastycznia i pozostawia skórę gładką, jak nigdy wcześniej. To idealny sposób na szybki glow-up.