Bezpieczna opalenizna na lato! Bez plam, zacieków i brzydkiego zapachu

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-05-22 11:18

Kosmetyki brązujące zyskały popularność z kilku powodów. Z jednej strony pozwalają uzyskać efekt opalonej skóry w krótkim czasie i bez ryzyka, że skóra zamiast brązowego odcienia zyska czerwony. Z drugiej natomiast są opcją, żeby cieszyć się ciemniejszym odcieniem skóry bez ryzyka poparzeń słonecznych i innych konsekwencji nadmiernego wystawiania ciała na działanie promieni. Żeby cieszyć się efektem skóry muśniętej słońcem nie wystarczy jednak sięgnąć po dowolny kosmetyk. Warto dopasować go do specjalnych potrzeb skóry. Z myślą o osobach, które posiadają skórę wrażliwą powstał pierwszy balsam brązujący od Mixy. Do tego formuła Bright & Bronze przeszła testy właśnie na takim rodzaju skóry dla zminimalizowania szansy na wystąpienie niepożądanych reakcji skórnych

Autor: MIXA/ Materiały prasowe

Jak działa balsam brązujący Mixa Bright & Bronze?

Skóra wrażliwa nie sprawia, że trzeba rezygnować z pięknej opalenizny. Balsam Mixa Bright & Bronze powstał właśnie z myślą o osobach, które chcą się nią cieszyć niezależnie od typu skóry. Jego formuła jest dedykowana jasnym i śniadym karnacjom. Jej właściwości to zasługa przede wszystkim trzech składników, które razem są w stanie zadbać o kluczowe potrzeby skóry wrażliwej, która ma zyskać ciemniejszy odcień:

  • Gliceryna znana ze swoich właściwości nawilżających i ochronnych,
  • Roślinny DHA, czyli składnik znany z właściwości zapewniających stopniową opaleniznę,
  • Masło shea znane między innymi ze swoich właściwości intensywnego odżywiania skóry.

4 powody, żeby wybrać balsam brązujący Mixa Bright & Bronze:

  1.  Stopniowa opalenizna już od 4h po aplikacji
  2.  Intensywne nawilżenie skóry
  3.  Jednolita opalenizna bez plam
  4.  Brak nieprzyjemnego zapachu samoopalacza

Jak stosować balsam brązujący Mixa Bright & Bronze?

Formuła balsamu brązującego Mixa Bright & Bronze pozwala uzyskać spersonalizowany efekt opalonej skóry. Zależy on bowiem od częstotliwości aplikacji. Najlepiej początkowo stosować kosmetyk codziennie aż do osiągnięcia oczekiwanego koloru skóry. Kiedy odcień będzie satysfakcjonujący wystarczy używać balsamu co drugi dzień.

Jeżeli chodzi o instrukcję aplikacji Mixa Bright & Bronze, to warto przestrzegać jeszcze dwóch zasad. Pierwsza z nich wskazuje na mycie rąk po każdej aplikacji. Druga natomiast informuje o tym, żeby unikać kontaktu z tekstyliami w niedługim czasie po aplikacji. Dzięki przestrzeganiu tych dwóch zasad zadba się zarówno o skórę dłoni, jak i ulubione ubrania, czy nawet ręcznik

