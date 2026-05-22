Mniej rzeczy, więcej znaczenia. Reloved Market w Westfield Arkadia

Każdy ma w szafie taką rzecz, którą przekłada się z półki na półkę. Nie pasuje już do obecnego stylu, ale szkoda ją oddać. Nie była noszona od miesięcy, może lat, ale za każdym razem wygrywa z workiem „do wyniesienia”. Czasem wystarczyłoby skrócić rękaw, dodać detal, zestawić ją inaczej albo oddać komuś, kto zobaczy w niej coś świeżego.

Właśnie w tym miejscu moda cyrkularna przestaje być abstrakcyjnym hasłem, a staje się czymś bardzo konkretnym: decyzją, by kupować mniej, wybierać lepiej, naprawiać, przerabiać i ponownie wykorzystywać to, co już istnieje. Second-hand, vintage, upcycling i świadome porządkowanie garderoby coraz częściej są odpowiedzią na nadprodukcję, krótkie życie ubrań i rosnącą ilość tekstylnych odpadów, ale też sposobem na bardziej osobisty styl.

Właśnie takim miejscem jest Reloved Market w Westfield Arkadia. To trzydniowe wydarzenie, które łączy różne perspektywy na modę cyrkularną: zakup z drugiego obiegu, twórczą przeróbkę, organizację szafy i codzienne wybory, które pozwalają dłużej korzystać z tego, co już istnieje. To przestrzeń, w której można coś znaleźć, czegoś się nauczyć, zostać po warsztatach na kolejne atrakcje i zobaczyć, że odpowiedzialne podejście do rzeczy może być konkretne, dostępne i inspirujące.

Westfield Reloved Market to dla nas okazja, by pokazać odpowiedzialne podejście do mody w praktyce: poprzez vintage market, warsztaty upcyclingowe, organizację garderoby i codzienne wybory. Chcemy, aby Westfield Arkadia było miejscem, w którym odwiedzający nie tylko znajdują produkty, ale też inspiracje i konkretne rozwiązania wspierające bardziej świadome podejście do zakupów. – mówi Piotr Brzozowicz, General Manager Westfield Arkadia.

Świadoma moda w praktyce

Sercem Reloved Market będzie Shop Local! – vintage market, otwarty przez wszystkie trzy dni wydarzenia, od czwartku do soboty, w godzinach 12:00–20:00. Uczestnicy znajdą tu modę i dodatki w duchu vintage, upcyclingu oraz autorskie koncepty tworzone zgodnie z ideą bardziej odpowiedzialnego projektowania. To przestrzeń dla osób, które szukają rzeczy poza sezonową powtarzalnością i chcą odkrywać styl w bardziej osobisty sposób - przez jakość, historię, detal i świadomy wybór.

Praktyczny wymiar wydarzenia wybrzmi podczas warsztatów i spotkań poświęconych temu, jak lepiej korzystać z rzeczy, które już istnieją. 21 maja Marta Dann poprowadzi warsztaty „Szafa kapsułowa” dla członków Westfield Club. Uczestnicy dowiedzą się, jak budować garderobę opartą na funkcjonalnych wyborach, ograniczyć przypadkowe zakupy i stworzyć bazę, która ułatwia codzienne decyzje.

W piątek i sobotę do programu dołączą działania z Dreslow, pokazujące, jak z materiału, detalu lub nieużywanego ubrania może powstać coś nowego. 22 maja uczestnicy zaprojektują własną nerkę z Mają Stryszewską oraz nauczą się przygotowywać i nanosić aplikacje podczas warsztatów z Robertem Kutą.

23 maja odbędą się warsztaty z Mają Wiśniewską poświęcone przerabianiu koszul. To praktyczne spotkania dla osób, które chcą lepiej zrozumieć potencjał upcyclingu i sprawdzić, jak pomysł, materiał i technika mogą zmienić funkcję oraz wygląd przedmiotu.

Osobny blok programu zostanie poświęcony organizacji szafy. Warsztaty prowadzone przez Agnieszkę, znaną jako @prostaorganizacja, pokażą, jak podejść do selekcji ubrań, których od dawna się nie nosi, ale które trudno wyjąć z codziennego obiegu. Uczestnicy dowiedzą się, jak zaplanować przestrzeń na półkach, w szufladach i na wieszakach, jak układać rzeczy, by ograniczyć bałagan, oraz gdzie przekazać ubrania w dobrym stanie. Spotkania pokażą, że dobrze zorganizowana szafa nie musi oznaczać radykalnego minimalizmu. Może być po prostu przestrzenią, która ułatwia codzienność i pomaga utrzymać porządek na dłużej.

Program wydarzenia uzupełnią także strefy partnerów. W strefie Storytel uczestnicy będą mogli wymienić książkę na audiobooka - liczba kodów jest ograniczona. Marka Kiehl’s zaprosi do swojej strefy oraz na krótkie masterclassy poświęcone podstawom pielęgnacji. Po dołączeniu do Westfield Club i zeskanowaniu kodu QR uczestnicy będą mogli odebrać lody i próbki kosmetyków. Na miejscu dostępna będzie również strefa Starbucks, w której członkowie Westfield Club odbiorą Matcha Latte, a pierwsi klienci otrzymają kubek wielorazowego użytku w prezencie.