Stwórz luksusowe spa w swoim domu – wybrane produkty z linii Douglas Home Spa kupisz w supercenach

Pozwól sobie na odrobinę luksusu i stwórz w domowym zaciszu ekskluzywne SPA. Wystarczą odpowiednio dobrane do nastroju i potrzeb kosmetyki. Produkty z linii Le Residence Seathalasso mają zapach morskiej bryzy – pozwolą Ci się poczuć jakbyś wypoczywała na plaży. Z kolei Garden of Harmony, dzięki nutom kwiatowym przeniosą zmysły do rajskiego ogrodu, a delikatny zapach The Palace of Orient zapewni chwilę relaksu. The Lagoon Leilani doskonale oddaje klimat bezludnej tropikalnej wyspy, a Villa Bali zaprasza do balijskiego spa. Z The Land of Vasta poczujemy orzeźwienie, jak podczas kąpieli w nordyckiej wannie. Lubisz spędzać czas na łonie natury? Wild Forest Lodge jest niczym wizyta w naturalnym spa.

DOUGLAS HOME SPA ZESTAW LA RÉSIDENCE SEATHALASSO

Teraz zestaw Douglas Home Spa La Résidence Seathalasso kupisz w Douglas w supercenie 62 zł

Dzięki zestawowi La Résidence Seathalasso Douglas Home Spa przekształca rytuał pielęgnacji w odprężające doświadczenie, które zapewnia zrewitalizowane ciało jak po dniu spędzonym w łaźni termalnej. Miękka pianka żelu pod prysznic delikatnie oczyszcza skórę i pozostawia ją miękką, a łagodny peeling ciała delikatnie usuwa martwe komórki naskórka. Podczas gdy balsam do ciała zapewnia całemu ciału bogate nawilżenie, szybko wchłaniający się krem do rąk sprawia, że są jedwabiście miękkie. Cztery akcenty pielęgnacyjne otulą Cię połączeniem bergamotki i słonych nut niczym delikatna morska bryza - zapewniając wyjątkowe uczucie świeżości, która ożywia ciało i umysł. Zestaw zawiera balsam do ciała La Résidence Seathalasso (75 ml), żel pod prysznic La Résidence Seathalasso (75 ml), peeling do ciała La Résidence Seathalasso (100 g) oraz krem do rąk La Résidence Seathalasso (30 ml)

DOUGLAS HOME SPA GARDEN OF HARMONY PIELĘGNACYJNY KREM DO CIAŁA

Teraz Pielęgnacyjny krem do ciała Garden of Harmony od Douglas Home Spa kupisz w Douglas w supercenie 53 zł/200 ml

Zafunduj swojej skórze dodatkową dawkę pielęgnacji i stwórz małe spa w swoim domu dzięki Garden of Harmony Caring Body Cream od Douglas Home Spa! Krem z masłem shea sprawia, że skóra jest elastyczna, nawilżona i szybko się wchłania. Marzycielski zapach zapewnia wyjątkowe chwile dobrego samopoczucia podczas stosowania kremu: delikatne nuty migdałów i pomarańczy pieszczą zmysły i przenoszą do kwitnącego ogrodu - idealnego, aby poświęcić czas dla siebie i zrelaksować się!

DOUGLAS HOME SPA LA RÉSIDENCE SEATHALASSO PIANKA POD PRYSZNIC DO CIAŁA

Teraz Douglas Home Spa La Résidence Seathalasso pianka pod prysznic do ciała kupisz w Douglas w supercenie 28 zł/200 ml

La Résidence Seathalasso Invigorating Body Shower Foam od Douglas Home Spa pozostawia na skórze uczucie świeżości i pieści zmysły niczym delikatna morska bryza. W kontakcie z wodą kremowa konsystencja przekształca się w cudownie miękką piankę, która delikatnie oczyszcza skórę. Składniki takie jak bergamotka i sól morska sprawiają, że każdy prysznic jest tak przyjemny, jak wycieczka do spa. Dzięki śródziemnomorskiemu zapachowi, pianka pod prysznic w mgnieniu oka odrywa Cię od codzienności i budzi wakacyjny nastrój: kwiatowa mieszanka jaśminu, bzu i kwiatu pomarańczy w połączeniu z białym piżmem i szlachetnymi nutami cedru tworzą kojący wzmacniacz świeżości.

DOUGLAS HOME SPA THE PALACE OF ORIENT BALSAM DO CIAŁA

Teraz Balsam do ciała Douglas Home Spa The Palace of Orient kupisz w Douglas w supercenie 39 zł/200 ml

wybierz się w zmysłową podróż do magicznego pałacu z The Palace of Orient Comforting Body Lotion od Douglas Home Spa. Lekka jak piórko formuła szybko się wchłania, nawilża i zmiękcza skórę. Niebiański zapach róż i olejku arganowego zamienia każdą sesję pielęgnacyjną w podróż do orientalnego spa. Rozpieść siebie i swoją skórę małym zabiegiem wellness w międzyczasie.

DOUGLAS HOME SPA THE LAGOON LEILANI EDT

Teraz Douglas Home Spa The Lagoon Leilani EDT kupisz w Douglas w supercenie 95 zł/100 ml

Przenieś egzotyczne aromaty tropikalnej wyspy na swoją skórę i wyrusz w zmysłową podróż: Połączenie delikatnych nut kwiatowych i zielonych kwiatów ylang-ylang i tiare pieści zmysły i zapewnia dobry nastrój w codziennym życiu. Dzięki eleganckiemu różowemu flakonowi woda toaletowa przyciąga wzrok również w łazience!

DOUGLAS HOME SPA THE WILD FOREST LODGE REWITALIZUJĄCY PŁYN DO MYCIA CIAŁA

Teraz Douglas Home Spa The Wild Forest Lodge rewitalizujący płyn do mycia ciała kupisz w Douglas w supercenie 32 zł/300 ml

The Wild Forest Lodge Revitalising Body Wash od Douglas Home Spa zachwyca super miękką piankową konsystencją, która delikatnie oczyszcza skórę i pozostawia ją elastyczną. Orzeźwiające nuty drzewa cedrowego i wetiweru rozpieszczają skórę i zmysły, zamieniając każdy prysznic w przyjemną chwilę.

DOUGLAS HOME SPA LAND OF VASTA ENERGETYZUJĄCY ŻEL DO MYCIA CIAŁA

Teraz Douglas Home Spa Land of Vasta Energetyzujący żel do mycia ciała kupisz w Douglas w supercenie 32 zł/300 ml

praw, aby każdy prysznic był tak orzeźwiający jak kąpiel w nordyckiej wannie dzięki energetyzującemu żelowi do mycia ciała Land of Vasta firmy Douglas Home Spa. Cudownie miękka pianka delikatnie oczyszcza i pozostawia skórę świeżą i elastyczną. Energetyczne zapachy pieszczą zmysły i zapewniają przyjemną chwilę relaksu. W ten sposób uzyskasz atmosferę spa w swojej łazience.

