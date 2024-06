Bez tego makijaż będzie wyglądał na niepełny! Jak ujarzmić brwi i podkreślić spojrzenie?

Trzy nowe projekty charytatywnych koszulek PEACE FOR ALL od UNIQLO

Odpowiednio wymodelowane brwi podkreślają piękno oczu i dodają spojrzeniu wyrazistości. Dzisiaj makijaż brwi stanowi jeden z najważniejszych elementów całego makeupu, stanowi on idealną ramę dla oczy i podkreśla makijaż twarzy. Jeszcze z dziesięć lat temu malowanie i mocne podkreślanie brwi należało do rzadkości, dzisiaj jednak mało kto wyobraża sobie pełen makijaż bez odpowiedniego wyrysowania brwi. Stanowią one swego rodzaju ramę dla oczy i cały makeup wygląda lepiej. Pomalowanie brwi pomagają również wyostrzyć rysy twarzy i nadają jej charakter. Przez wiele sezonów modne było dosyć mocne ich podkreślanie, niemalże jak od linijki. Ten trend jednak powoli mija. Obecnie w modzie jest delikatne i naturalne podkreślenie brwi. Taki makijaż doda spojrzeniu subtelności i delikatność, a co ważne, jest do doskonała metoda, by wizualnie odmłodzenie twarzy. Makijaż brwi jednak wcale do łatwych nie należy, wiele kobiet podkreśla, że nie umie tego robić, a wyrysowywanie pojedynczych włosków sprawia im trudność. Wiele zależy od kosmetyku, którego używamy. "Najprostsze w obsłudze" są wszelkie pomady i kredki do brwi.

Zacznij od pielęgnacji!

FOREO BEAR™ 2 eyes & lips

Zapomnij o liftingu brwi i wypełniaczach ust. BEAR™ 2 eyes & lips oferuje te same, udowodnione klinicznie korzyści bez igieł i skalpeli. Pozbądź się worków pod oczami i zmarszczek. Ujędrnij i podkreśl usta. Modeluj i wykonuj lifting brwi. Wyglądaj bosko w mgnieniu oka. BEAR™ 2 eyes & lips używa mikroprądu o natężeniu do 270 uA, aby modelować i ujędrniać mięśnie twarzy oraz zwiększać produkcję kolagenu i elastyny, ujędrniać i zmniejszać drobne linie oraz zmarszczki wokół oczu i ust. Mikroprąd oraz masaż T-Sonic™ odżywiają skórę, pobudzając mikrokrążenie, co uwydatnia usta i zmniejsza worki pod oczami.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Makijaż brwi

Benefit Cosmetics - 24hr Brow Setter - Żel utrwalający do brwi

Odkryj najlepszy bezbarwny żel do brwi, który utrzyma je na swoim miejscu do 24h! Z niezawodnym 24hr Brow Setter ułożysz włoski w pożądanym kierunku i będziesz cieszyć się efektem przez całą dobę! Ten przezroczysty żel posiada precyzyjny aplikator, który złapie każdy najmniejszy włosek.

i Autor: materiał prasowy Benefit Cosmetics

MAC Pro Brow Definer 1MM Tip Brow Pencil

Dzięki Pro Brow Definer od MAC możesz tworzyć makijaż brwi jak profesjonalistka. Ultracienka kredka rysuje niewiarygodnie cienkie, przypominające włoski pociągnięcia - jej końcówka ma tylko 1 milimetr szerokości! Nadaje brwiom naturalny kolor i sprawia, że wyglądają uwodzicielsko. Rozbudowująca się formuła jest odporna na rozmazywanie i wodoodporna, dzięki czemu brwi nie puszą się przez cały dzień. Mieszanka wosku carnauba oraz olejków rycynowego, arganowego i kokosowego sprawia, że kredka niemal automatycznie rozprowadza się na brwiach i zapewnia idealną ilość koloru.

i Autor: materiał prasowy MAC

CHARLOTTE TILBURY Legendary Brows - Żel do brwi

To innowacyjna mikroprecyzyjna szczoteczka, którą pokryjesz i zakreślisz każdy włosek, nawet najmniejszy! Zwykle brwi mają tendencję do spłaszczania, a ten wodoodporny żel Legendary Brows™ dodaje im objętości i niuansów, aby uzyskać jedwabiste brwi godne modelki.

i Autor: materiał prasowy Charlotte Tilbury