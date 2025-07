Summer Must Have – wszystko, czego potrzebujesz na lato

Tropikalna pielęgnacja, która chroni

W codziennej ochronie przed słońcem niezastąpione będą dwa produkty od Hawaiian Tropic – suchy olejek w sprayu Glowing Protection SPF20, który łączy skuteczną ochronę przeciwsłoneczną z tropikalnym zapachem kokosa, oraz mleczko do opalania SPF50+, które dzięki zawartości masła shea i witaminy E intensywnie nawilża i wygładza skórę, pozostawiając ją gładką, promienną i pachnącą latem.

Lekka i niezawodna ochrona przed słońcem

Twarz jest szczególnie podatna na działanie promieni UV, dlatego warto sięgnąć po ochronę, która będzie jednocześnie efektywna i komfortowa w noszeniu. Cosmed Sun to lekki fluid z SPF 50+, który łączy filtry organiczne i nieorganiczne w wodoodpornej formule. Doskonale zabezpiecza skórę przed promieniowaniem UVA, UVB oraz światłem widzialnym, zapewniając uczucie bezpieczeństwa nawet podczas intensywnego słońca.

Ukojenie po słońcu

Po intensywnym dniu na słońcu skóra potrzebuje delikatnej pielęgnacji. Tu z pomocą przychodzi Stay Well – wielofunkcyjny kojący żel aloesowy z aż 98% zawartością ekstraktu z aloesu. Żel błyskawicznie łagodzi podrażnienia, działa kojąco po opalaniu, zmniejsza uczucie ściągnięcia i może być stosowany zarówno na ciało, jak i twarz. Ma lekką konsystencję i nie pozostawia lepkiego filmu – to prawdziwy must-have w letniej pielęgnacji.

Regeneracja i blask

Dla skóry twarzy wymagającej głębokiego nawodnienia świetnie sprawdzi się maska nawilżająca Hydro Cera od Biodance. To hydrożelowa formuła nasączona aż 35 ml skoncentrowanych składników aktywnych, które przywracają cerze blask i elastyczność. To ratunek dla skóry zmęczonej słońcem, wiatrem i wysoką temperaturą.

Praktycznie i wygodnie

W Hebe znajdziesz również kosmetyczki oraz zestawy podróżne, które świetnie sprawdzą się podczas letnich wyjazdów – szczególnie tych z bagażem podręcznym. W skład zestawu wchodzą trzy butelki o pojemności 80 ml, dwa słoiczki (30 i 10 ml), szpatułka oraz przezroczysta kosmetyczka. Całość pozwala wygodnie zapakować ulubione produkty i utrzymać porządek w wakacyjnej walizce.Summer Must Have od Hebe, pozwolą Ci cieszyć się latem w pełni – bez względu na to, gdzie jesteś.

