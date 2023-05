i Autor: Materiały prasowe Remington

Piękne włosy

Suszyć czy nie suszyć włosy? Odpowiedź Cię zaskoczy!

To, co za chwilę przeczytasz, prawdopodobnie na zawsze zmieni Twój sposób myślenia o pielęgnacji. Okazuje się, że lepiej wysuszyć włosy, niż pozostawić je do naturalnego wyschnięcia! Poznaj szczegóły oraz dowiedz się, co jeszcze dobrego możesz dla nich zrobić.