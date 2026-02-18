Swarovski prezentuje wyjątkową tiarę na Bal w Operze Wiedeńskiej 2026

Każda edycja balu to zaproszenie do świata, gdzie czas zdaje się zatrzymywać, a elegancja i radość przeplatają się w każdym detalu. Drugi rok z rzędu tiara tworzy spójną całość ze spinką do krawata – biżuterią łączącą debiutantki i ich kawalerów w tej wyjątkowej chwili wkraczania na parkiet Wiedeńskiej Opery Państwowej. W tym roku 160 par zabłyśnie w dopasowanych klejnotach Swarovski.

Projekt na 2026 rok powstał z inspiracji kultowym emblematem łabędzia Swarovski – Giovanna Engelbert, Globalna Dyrektor Kreatywna, wpisała go w trwające obchody 130-lecia radości marki. Tiara, ozdobiona 315 kamieniami, to olśniewający symbol piękna i miłości, stworzony z maestrią i niezwykłą dbałością o każdy szczegół.Tiara to coś więcej niż klejnot – uosabia dziedzictwo Swarovski, na które składają się wyjątkowa kreatywność, innowacyjność techniczna i mistrzowskie operowanie światłem. Złożona z szlifów okrągłego, gruszkowego, markizy i bagietki, kompozycja zyskuje swój wyjątkowy charakter dzięki pojedynczemu kryształowi w szlifie gruszki umieszczonemu na szyi łabędzia – tchnącemu w nią wdzięk, elegancję i dostojność.

„Swarovski i Bal w Operze Wiedeńskiej tworzą nierozłączny duet od 1956 roku – łączy nas ta sama historia i te same wartości. Ta wyjątkowa relacja jest dla nas zarówno wyrazem miłości do sztuki, jak i dowodem głokiego przywiązania do naszego austriackiego dziedzictwa" – mówi Alexis Nasard, CEO Swarovski.

„Przy projekcie tiary na Bal w Operze Wiedeńskiej 2026 pragnęłam uczcić łabędzia Swarovski – istotę, która jest dla mnie niewyczerpanym źródłem inspiracji. Tiara i dopasowana spinka do krawata oddają jego elegancję, wdzięk i piękno – te same cechy, które dostrzegam w debiutantkach i ich partnerach. To biżuteria, która niesie ze sobą radość i rozświetla jeden z najpiękniejszych wieczorów w austriackim kalendarzu kulturalnym" – podkreśla Giovanna Engelbert, Globalna Dyrektor Kreatywna Swarovski.

„Z roku na rok uroczyste wejście debiutantów wraz z komitetem otwierającym bal pozostaje jednym z najważniejszych momentów wieczoru. Śledzą je miliony widzów przed telewizorami, a w ostatnich latach przyciąga coraz większą uwagę w mediach społecznościowych. Żadna z tych ikonicznych scen nie byłaby możliwa bez naszego partnerstwa ze Swarovski – bez tiar i, od ubiegłego roku, kryształowych spinek panów" – mówi Bogdan Roscic, Dyrektor Wiedeńskiej Opery Państwowej.

W okresie od połowy stycznia do połowy marca Swarovski wyruszy w trasę z wystawą tiar, która przeniesie widzów przez kolejne dekady wyjątkowych projektów – od Karla Lagerfelda, przez Dolce & Gabbana, po Christiana Lacroix. Ekspozycja zagości w Wiedniu i Nowym Jorku.

Odwiedzający Wiedeń będą mogli podziwiać tiarę Swarovski 2026 w butiku Swarovski Kristallwelten Store Wien przy Kärntner Straße 24, gdzie będzie eksponowana do 14 marca 2026 roku.

Bal w Operze Wiedeńskiej odbył się 12 lutego 2026 roku.

i Autor: Swarovski/ Materiały prasowe