Świąteczne zestawy dla miłośników makijażu

Przygotowane z myślą o najbliższej Gwiazdce zestawy prezentowe KIKO MILANO zawierają kosmetyki umożliwiające wykonanie makijażu ust lub oczu albo produkty do pielęgnacji twarzy. Zamknięto je w eleganckich kosmetyczkach lub pudełkach ze złotymi akcentami.

STAYGLAM BLACK DUO EYES GIFT SET to zestaw do makijażu oczu, który zawiera: tusz do rzęs zwiększający objętość i podkreślający o trwałości do 24 godzin Mascara 24H Long Lasting & Panoramic Volume oraz automatyczną kredkę do oczu Lasting Precision Automatic Eyeliner & Kajal w odcieniu 16 Black.

BLINK OF BEAUTY EYES GIFT SET to zestaw do makijażu oczu, zawierający: cień do powiek w sztyfcie o wyjątkowej trwałości Long Lasting Eyeshadow Stick 03, tusz do rzęs zwiększający ich objętość Extra Sculpt Volume Mascara oraz eyeliner w pisaku do stosowania na zewnętrznej krawędzi oka Ultimate Pen Eyeliner 01.

CREAMY MINIATURE LIPSTICK GIFT SET to zestaw do makijażu ust zawierający kolekcję 3 biżuteryjnych kremowych pomadek Creamy Lipstick w odcieniach 01, 02 i 03 w miniaturowym rozmiarze, które nadają ustom promienny, intensywny kolory już od pierwszego pociągnięcia.

SANTA’S SECRET LIP CARE GIFT SET to zestaw do makijażu oraz pielęgnacji ust zawierający: peeling Smooth My Lips Scrub, który delikatnie je złuszcza i sprawia, że są gładkie, miękkie i błyszczące, Mini Lip Scrubber, czyli silikonowe akcesorium sprawiające, że złuszczanie staje się jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze oraz zwiększający objętość ust udoskonalający krem Lip Volume Tutu Rose. (wyłączność cocolita.pl)

TOTAL LOOK MAKEUP GIFT SET to zestaw do makijażu zawierający: ultrapogrubiający tusz zwiększający objętość rzęs Extra Sculpt Volume Mascara, cień do powiek do stosowania na sucho i mokro Water Eyeshadow 02 oraz kultowy błyszczyk 3D Hydra Lipgloss 17, który nawilża usta, otulając je blaskiem. (wyłączność hebe.pl)

GLOSS ME UP LIPS GIT SET to zestaw do makijażu ust zawierający kultowy błyszczyk 3D Hydra Lipgloss 16, który nawilża usta, otulając je blaskiem oraz Creamy Comfort Lip Liner 10 Rose Tea, czyli gładką, kremową i łatwą do nakładania konturówkę, pięknie podkreślającą kontur ust i zmniejszającą ryzyko rozmazania się pomadki.

TIMESLESS LOOK MAKEUP GIFT SET to zestaw do makijażu zawierający: czarny kajal do nakładania na linie wodną Colour Kajal 01, tusz do rzęs zwiększający objętość Maxi Mod Mascara, paletę 9 wysoce napigmentowanych cieni do powiek w różnych odcieniach o aksamitnych lub metalicznych wykończeniach Glamour Multi Finish Eyeshadow Palette 01, półmatową pomadkę Unlimited Pen 02 i nawilżający błyszczyk do ust 3D Hydra Lipgloss 20.

