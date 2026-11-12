Święta w wielu odcieniach – odkryj dekoracje i prezenty z Empiku

Joyful Xmas

Jamnik w świątecznym sweterku? Trudno o bardziej uroczy akcent! Poduszka z jego wizerunkiem to jedna z propozycji kolekcji Joyful Xmas, w której królują klasyczne świąteczne kolory - czerwień, zieleń i biel. Towarzyszą jej miękki czerwony koc oraz dekoracyjne renifery w różnych rozmiarach, które mogą zagościć zarówno pod choinką, jak i w innych zakątkach domu. Na szczególną uwagę zasługują duże figurki dziadków do orzechów, które przyciągają wzrok i nadają wnętrzom bajkowy charakter, oraz okazałe czerwone kokardy, idealne dopełnienie świątecznych aranżacji. W kolekcji nie brakuje również bombek, zawieszek choinkowych oraz świątecznych kubków i filiżanek w najróżniejszych wzorach.

Magic Winter

Dla miłośników klasycznej elegancji i delikatniejszych dekoracji powstała kolekcja Magic Winter, w której biel łączy się ze złotymi i srebrnymi akcentami. Wśród propozycji znalazły się ozdoby choinkowe, dekoracyjne wianki, podświetlane domki oraz figurki w różnych rozmiarach. Takie dodatki pozwalają wprowadzić do wnętrz subtelny, zimowy klimat. Kolekcję uzupełniają miękkie koce i zapachowe świece, które umilą długie wieczory.

Santa’s Factory

Poduszka w kształcie pieroga, termofor przypominający pingwina lub piernikowego ludzika, a może świeca otulona małym szaliczkiem? Santa’s Factory udowadnia, że świąteczne upominki mogą być jednocześnie praktyczne i stanowić ciekawą alternatywę dla tradycyjnych świątecznych motywów. W kolekcji znalazły się również kolorowe skarpety, miękkie rękawiczki, nauszniki, ogrzewacze do rąk oraz kubki z zabawnymi świątecznymi motywami. Dla tych, którzy lubią gotowe rozwiązania, przygotowano zestawy prezentowe łączące różne produkty z kolekcji. Nie zapomniano także o czworonożnych domownikach – świąteczne muchy dla psów i kotów pozwolą im dołączyć do rodzinnych przygotowań. Wśród bardziej nieoczywistych dodatków znalazły się również świąteczne krawaty w czerwonym i granatowym kolorze.

Autor: Empik/ Materiały prasowe

Autor: Empik/ Materiały prasowe

Autor: Empik/ Materiały prasowe