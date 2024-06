i Autor: materiał prasowy Sephora

Święto miłości i równości. Sephora zaangażowała się w wyjątkową inicjatywę i wyszło rewelacyjnie

W minioną sobotę odbył się pierwszy z zaplanowanych dwóch marszy równości w Warszawie. Było to święta miłości i wzajemnego wsparcia. Wiele marek i firm zaangażowało się w to przedsięwzięcie i przygotowało swoje stanowiska w specjalnym miasteczku zlokalizowanym pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Jednym z najchętniej odwiedzanych stanowisk było, to przygotowane przez Sephorę. Na uczestników czekały tam licznie atrakcje.