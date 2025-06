Świeżość, nawilżenie i ochrona przeciwsłoneczna. Wakacyjna pielęgnacja

Marka NIVEA prezentuje nowość w swoim portfolio – NIVEA Soft Daily UV SPF15, czyli nowoczesny produkt stanowiący odpowiedź na potrzeby codziennej pielęgnacji skóry. Nawilżenie i ochrona przeciwsłoneczna w lekkiej formule, odpowiedniej dla każdego typu skóry, to idealne rozwiązanie na co dzień. Krem zapewnia kompleksową pielęgnację skóry twarzy, ciała i dłoni, oferując długotrwałe nawilżenie nawet do 48 godzin.

