Sposób na wiązanie apaszki latem

Jak modnie wyglądać?

Szykowny sposób na wiązanie chusty dla eleganckich kobiet. Niczym Audrey Hepburn w "Rzymskich wakacjach". Ten trik sprawdzi się latem

W tym sezonie wiązane chusty ponownie wracają do trendów. Latem 2023 będziemy je nosić głównie na głowie, jako modny dodatek do eleganckich stylizacji. Wiązana chusta to modowy must have, który sprawi, że nawet najzwyklejsza stylizacja zyska szyk i elegancję niczym z włoskich wakacji. Wiązanie chusty wcale nie musi być trudne. Sprawdź, jak wiązać chustę latem 2023.