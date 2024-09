Ta promocja w Rossmannie to nie lada gratka dla kobiet po 50-tce. Odmładzający podkład za 10 zł prasuje zmarszczki. Cera gładka i pełna blasku

Odmładzający podkład do twarzy w promocji Rossmanna za 10 zł

Zbliża się jesień i w związku z tym wiele kobiet poszukuje w drogeriach odpowiedniego do pory roku podkładu do twarzy. Najczęściej właśnie po wakacjach odkładamy lekkie podkłady głęboko do kosmetyczki i stawiamy na te bardziej kryjące, nawilżające kosmetyki. Zdaniem kobiet po 50-tce idealny podkład do cery dojrzałej na jesień powinien spełniać kilka oczekiwań: musi dobrze nawilżać, ujędrniać skórę, zmniejszać widoczność zmarszczek i zapewniać cerze zdrowy blask. Dlatego z pewnością aktualna promocja w Rossmannie ucieszy wiele kobiet po 50-tce. W ofercie drogerii znalazł się odmładzający podkład do twarzy, który kosztuje teraz jedynie 10,99 zł. Kolagenowy podkład od twarzy marki Alterra znakomicie sprawdzi się w przypadku cery dojrzałej, jak i młodszej, gdyż pozostawia na skórze naturalny efekt krycia.

Podkład z Rossmanna wygładza zmarszczki niczym żelazko

Ten tani podkład z Rossmanna marki Alterra poprawia elastyczność i sprężystość skóry, dzięki formule zawierającej: bio olej z pestek moreli, witaminę E oraz wysokiej jakości fitokolagen. Optycznie zmniejsza zmarszczki i przeciwdziała oznakom starzenia. Podkład z promocji Rossmanna ma także lekką i kremową formułę, która zapewnia średnie krycie, pozostawiając przy tym gładkie i naturalne wykończenie. W efekcie skóra na twarzy wygląda świeżo i młodo przez cały dzień, a składniki odżywcze zawarte w kosmetyku sprawiają, że nasza skóra jest pielęgnowana i nawilżona.

