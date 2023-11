Ta spódnica z promocji Pepco wygląda niczym z francuskiego magazynu modowego z lat 20-tych. Za 40 zł kupisz elegancki i pełen klasy model

Promocje w Pepco. Klasyczna spódnica za 40 zł

W najnowszej ofercie promocyjnej Pepco postawiło na przede wszystkim na swetry oraz piżamy w świąteczne wzory. Na szczęście miłośnicy klasycznej i uniwersalnej mody również znajdą coś dla siebie. Absolutnym hitem promocji Pepco może okazać się piękna, tiulowa spódnica. Kosztuje ona jedynie 40 zł, a jest to model, który z powodzeniem w sieciówkach kosztuje o wiele drożej. Spódnica z promocji Pepco to klasyczny, trapezowa krój z gumką w pasie. Idealnie maskuje niedoskonałości na poziomie brzucha oraz bioder. Nie krępuje ruchów i jest bardzo wygodna w noszeniu. Przy tym prezentuje się niezwykle elegancko i stylowo. To rewelacyjny model na świąteczne imprezy i rodzinne spotkania. Ten krój spódnicy przepięknie wygląda zestawiony z białą, klasyczną koszulą. Takie zestawienie sprawdzi się na każdą okazję i zawsze będzie strzałem w dziesiątkę. Jeżeli lubisz bardziej nietypowe stylizacje, to zestaw spódnicę z promocji Pepco z casualowym T-shirtem oraz ciężkimi butami. Całość uzupełnij ulubioną marynarką.

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Pepco

