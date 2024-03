Tak powinna wyglądać skuteczna ochrona przeciwsłoneczna

Mieszam to z oliwą i wcieram w skórę wokół oczu. Domowa maseczka, która rozprostuje zmarszczki. Bruzdy będą mniej widoczne. Działa od pierwszego użycia

Przenieś pielęgnację przeciwsłoneczną na wyższy poziom i pozwól sobie na rozkoszowanie się latem. Formuły produktów ochronnych z linii NUXE Sun zawierają ekskluzywny, opatentowany system ochrony przeciwsłonecznej, łączący 2 estry i 3 organiczne filtry przeciwsłoneczne, które słyną ze skutecznej ochrony UVA/UVB o szerokim spektrum działania. Co więcej, kosmetyki nie mają negatywnego wpływu na środowisko naturalne ani ekosystem morski. Dzięki NUXE Sun możesz w pełni delektować się słońcem!

Fotostarzenie (photo-aging) to przedwczesne starzenie się skóry spowodowane nadmierną ekspozycją na promienie UV, zwłaszcza UVA. Prowadzi to do powstawania nadmiaru wolnych rodników, które uszkadzają struktury komórkowe, kolagen i elastynę. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez promieniowanie, produkty przeciwsłoneczne NUXE posiadają współczynniki ochrony, których wartości są średnio dwa razy wyższe niż minimalne poziomy wymagane przez przepisy europejskie.

ANTYOKSYDACYJNA OCHRONA KOMÓRKOWA

Produkty przeciwsłoneczne NUXE zawierają w 100% naturalny duet przeciwutleniaczy składający się z ekstraktów z ryżu i rozmarynu. Ta botaniczna kombinacja zapewnia prawdziwą ochronę komórkową i zapobiega przedwczesnemu fotostarzeniu się skóry poprzez zwalczanie wolnych rodników, jednocześnie pomagając chronić DNA jej komórek.

CZYSTE FORMUŁY OCHRONY PRZECIWSŁONECZNEJ

TESTOWANE W WARUNKACH MORSKICH

Aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na ekosystem wodny, formuły NUXE Sun zostały przetestowane w warunkach morskich, przy użyciu 4 uzupełniających się testów: na algach słodkowodnych, algach morskich, bakteriach oraz koralowcach reprezentujących cały ten ekosystem.

Na ochronę UV w każdej z formuł NUXE Sun składają się tylko 3 organiczne filtry przeciwsłoneczne(1), które są rygorystycznie dobrane pod kątem ich bezpieczeństwa. Produkty nie zawierają również kontrowersyjnych filtrów przeciwsłonecznych, takich jak oktokrylen, oksybenzon i homosalat, aby maksymalnie ograniczyć wpływ na środowisko morskie. Ponadto ich formuły są wodoodporne(2), co zmniejsza rozpraszanie filtrów przeciwsłonecznych podczas pływania.

Formuła Clean według NUXE dla preparatów ochronnych NUXE Sun: powstaje w procesie ciągłego doskonalenia zapewniając najlepszą równowagę między naturalnością, skutecznością, zmysłowością i wpływem na środowisko, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Więcej informacji na stronie www.nuxe.com.

Z wyjątkiem Mleczka do twarzy i ciała w sprayu SPF 30, Zachwycającego kremu do opalania twarzy i ciała SPF 50 oraz Mleczka do opalania twarzy i ciała SPF 50.

DOŚWIADCZENIE ZMYSŁOWE NIE Z TEJ ZIEMII

Wyjątkowe konsystencje produktów do pielęgnacji NUXE Sun zachwycają i rozpieszczają zmysły. Ich formuły nie kleją się i nie pozostawiają nieestetycznych białych śladów. Ponadto każdy z produktów roztacza tę samą wakacyjną aurę dzięki harmonii nut zapachowych słodkiej pomarańczy, wanilii i gardenii tahitańskiej.

NAJLEPSZA OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA

NUXE Sun Zachwycający krem do opalania twarzy i ciała — wysoka ochrona SPF 50

Chroń swoją twarz za pomocą tego otulającego kremu o doskonałej, kremowej konsystencji. Produkt nie pozostawia tłustego wykończenia, uczucia lepkości, białego filmu ani nieestetycznego nalotu. Skutecznie nawilża i przywraca komfort skórze. Zapewnia komórkową ochronę przeciwstarzeniową, a 95% użytkowników potwierdza, że zapobiega powstawaniu przebarwień.

NUXE Sun Brązujący olejek do opalania twarzy i ciała SPF 50

O lejek o jedwabistej i lekkiej konsystencji oraz satynowym wykończeniu nie pozostawia uczucia lepkości. Zapewnia ochronę UVA/UVB o szerokim spektrum dzięki ekskluzywnemu, opatentowanemu systemowi filtrów przeciwsłonecznych. Został wzbogacony o ekstrakty z ryżu i rozmarynu, które posiadają właściwości antyoksydacyjne oraz chronią skórę przed przedwczesnym starzeniem się. 87% użytkowników potwierdza, że zapobiega powstawaniu przebarwień, a 100%(4), że ich opalenizna jest świetlista.

NUXE Sun Mleczko do twarzy i ciała w sprayu SPF 50

Jego lekka konsystencja roztapia się na skórze, błyskawicznie się wchłania i nie pozostawia białego filmu. Ekskluzywny i opatentowany system filtrów przeciwsłonecznych zapewnia szerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA/UVB. 95% użytkowników jest zadowolonych z jego działania zapobiegającego powstawaniu przebarwień, a 100% czuje, że ich skóra jest nawilżona.

NUXE Sun Dwufazowy ochronny olejek do włosów

Kilka rozpyleń tej ultralekkiej, dwufazowej mgiełki zapewnia włosom multi-ochronę dzięki 2 filtrom przeciwsłonecznym. Zabezpiecza je przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, nawilża oraz chroni ich kolor. Może być stosowana podczas pływania, aby eliminować wpływ soli i chloru na włosy. Formuła bogata w organiczne oleje kokosowy i Jojoba pomaga zregenerować włókna włosów, pozostawiając je lśniące, bez efektu obciążenia.

TROSKA O SKÓRĘ PO KĄPIELI SŁONECZNEJ

NUXE Sun Orzeźwiający balsam po opalaniu do pielęgnacji twarzy i ciała

Ulubieniec wielbicielek kąpieli słonecznych. Balsam po opalaniu naturalnego pochodzenia, wzbogacony aloesem dla maksymalnego nawilżenia skóry (do 24h . Zawiera również proszek karobowy, który podkreśla opaleniznę i przedłuża ją o 2 tygodnie. Koi i intensywnie regeneruje rozgrzaną skórę po całym dniu spędzonym na słońcu.

NUXE Sun Nawilżający samoopalacz w piance

Dzięki lekkiej konsystencji, pianka błyskawicznie się wchłania, nie pozostawiając smug i zacieków na skórze ani plam na ubraniach. Łączy DHA oraz kwas hialuronowy w 100% pochodzenia naturalnego. Dodatkowo zapach DHA jest niewyczuwalny, a pianka nałożona na skórę roztacza delikatny aromat wanilii, który przywodzi na myśl piaszczystą plażę. Bezpośrednio po aplikacji 90% użytkowników stwierdziło, że ich opalenizna jest równomierna i wygląda naturalnie.

NUXE Sun Woda zapachowa

Butelka przywodzi na myśl ciepły blask lata, skrywając charakterystyczne nuty rozpalające zmysły - urzekającą harmonię słodkiej pomarańczy, gardenii tahitańskiej i wanilii. Nie należy wystawiać skóry na działanie promieni słonecznych bezpośrednio po aplikacji.

