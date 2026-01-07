Takiej współpracy nikt się nie spodziewał, a będzie to najgorętsza premiera makijażowa tego sezonu!

Sephora Collection to jedna z najpopularniejszych linii kosmetyków dostępnych w perfumeriach Sephora na całym świecie. Marka znana jest z tego, że potrafi łączyć wysoką jakość, modne formuły i przystępną cenę, a jednocześnie reagować na trendy i współpracować z inspirującymi partnerami. Nowa kolaboracja z Tabasco to kolejny krok Sephory w kierunku kreatywnych i „poza schematowych” współprac, które mają zaskakiwać i angażować klientów nie tylko treścią produktu, ale też jego historią i designem.

Centralnym produktem tej współpracy jest błyszczyk „SEPHORA COLLECTION Outrageous Plump Volume Effect x Tabasco®”. To kosmetyk, który ma łączyć intensywny połysk, efekt powiększonych ust oraz lekkie uczucie „pikantnego kopa”. Formuła zawiera ekstrakt z chilli i kwas hialuronowy, które mają nawilżać usta, podkreślać ich objętość i sprawiać, że wyglądają pełniej i bardziej kusząco już po pierwszej aplikacji.

W kolekcji znajdziemy cztery odcienie inspirowane różnymi poziomami „ostrości” – od subtelnego Jalapeño, przez zbalansowany Sriracha, aż po intensywne Tabasco Red i ekstremalny Extreme Heat, z ciemniejszym, odważnym tonem czerni i płomienia. Każdy z odcieni ma własny charakter i pozwala wybrać stopień dramatyzmu oraz efektu, jaki chcesz osiągnąć na ustach.

Projekt nie byłby kompletny bez kolekcjonerskich elementów opakowania – błyszczyki otrzymały silikonowe etui z kluczykiem i charmem inspirowanym etykietami Tabasco, co dodaje im zabawowego i modowego charakteru. Takie detale sprawiają, że produkt świetnie sprawdza się nie tylko jako element codziennego makijażu, ale też jako oryginalny prezent dla miłośniczek trendowych nowości.

Co ważne – produkt jest już dostępny w przedsprzedaży na Sephora.pl, więc fani trendów mogą zamówić swój egzemplarz jako jedni z pierwszych, zanim kolekcja trafi na półki stacjonarne i do pełnej dystrybucji. W ofercie dostępne są zarówno pojedyncze błyszczyki, jak i zestaw z czterema odcieniami, co daje różne opcje dopasowane do budżetu i stylu. Cena za pojedynczy błyszczyk wynosi 69 zł, zaś za cały zestaw 269 zł.

i Autor: Sephora/ Materiały prasowe