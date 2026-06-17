Tanie prezenty na Dzień Ojca w sklepach Action. Kosmetyki, wędki i elektronika za grosze

Nadchodzące święto to doskonały moment na wybór funkcjonalnego upominku, który nie nadszarpnie portfela, a jednocześnie sprawi radość każdemu tacie.

Na sklepowych półkach królują produkty z wielu różnych dziedzin, począwszy od zestawów pielęgnacyjnych, poprzez narzędzia warsztatowe, aż po sprzęt dla miłośników motoryzacji i łowienia ryb.

Nawet dysponując skromnymi środkami finansowymi, można znaleźć podarunek świetnie trafiający w gust obdarowywanego, ponieważ niska cena nie zawsze musi oznaczać słabą jakość wykonania i krótką żywotność .

. Bogata oferta ułatwia znalezienie idealnej niespodzianki, obejmując zarówno nowoczesną elektronikę, jak i przydatne przedmioty do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Ojcowie dbający o codzienną pielęgnację z pewnością docenią popularne artykuły drogeryjne. Asortyment popularnej sieci obejmuje żele pod prysznic marki Adidas w cenie 7,96 zł oraz dezodoranty firm Nivea i Adidas, których koszt wynosi od 9,89 do 9,95 zł. Klienci mogą także sięgnąć po wody toaletowe z serii Ice Dive, Dynamic Pulse lub Victory League wycenione na dokładnie 21,90 zł. Bardzo interesującą opcją wydaje się gotowy zestaw kosmetyczny Barbershop za 21,95 zł, który nie wymaga nawet poszukiwania dodatkowych ozdobnych opakowań.

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Narzędzia i akcesoria samochodowe w Action. Znakomity prezent na Dzień Ojca

Zwolennicy domowych napraw i drobnych prac remontowych z pewnością ucieszą się z funkcjonalnych przyrządów. W ofercie dyskontu dostępne są rękawice robocze za zaledwie 4,49 zł, a także tradycyjne młotki ciesielskie w cenie 16,99 zł. Bardziej zaawansowanym majsterkowiczom przyda się obszerny zestaw akcesoriów do narzędzia wielofunkcyjnego kosztujący 34,90 zł. Największym zainteresowaniem może jednak cieszyć się akumulatorowa wiertarka marki FERM dostępna za 134,90 zł, stanowiąca nieco droższy, ale niezwykle praktyczny sprzęt do warsztatu.

Wielbiciele czterech kółek również nie opuszczą sklepu z pustymi rękami. Na półkach pojawiły się dedykowane środki do konserwacji opon za 11,90 zł oraz specjalistyczne spraye do zderzaków w cenie 9,90 zł. Kierowcy planujący wakacyjne trasy docenią z pewnością wosk samochodowy z pastą polerską kosztujący 13,90 zł i kompleksowy zestaw do polerowania karoserii za 17,99 zł. Te tanie preparaty pozwolą skutecznie odświeżyć wygląd pojazdu przed długimi letnimi podróżami.

Wędki i nowoczesna elektronika z Action. Wyjątkowe prezenty na Dzień Ojca

Popularna sieć dyskontów nie zapomniała o entuzjastach odpoczynku nad wodą. Asortyment wędkarski obejmuje klasyczne wędki teleskopowe za 44,98 zł oraz warianty z segmentu premium w cenie 89,95 zł. Dodatkowo klienci znajdą tam siatki na ryby wycenione na 9,98 zł oraz komplety przynęt i spławików dostępne już od niespełna dziesięciu złotych. Sklep oferuje również gotowe zestawy dla początkujących oraz różnorodne wędkarskie zanęty, co znacznie ułatwia skompletowanie wymarzonego podarunku dla amatora łowienia.

Dla ojców śledzących technologiczne nowinki świetnym wyborem będą douszne słuchawki bezprzewodowe, wśród których wyróżniają się modele Solix za 43,95 zł oraz Fresh'n Rebel za 68,95 zł. Fani multimediów mogą otrzymać głośnik bezprzewodowy kosztujący 89,95 zł lub gamingową klawiaturę Battletron wycenioną na 44,95 zł. Osoby preferujące bardziej uniwersalne upominki mają do dyspozycji męskie paski i eleganckie portfele za około 21,95 zł, a także praktyczne saszetki na ramię wycenione na 12,95 zł oraz zegarki, których ceny rozpoczynają się od 26,95 zł.

Bieżąca oferta sklepu udowadnia, że zakup trafionego upominku wcale nie musi wiązać się z ogromnymi wydatkami. Niezależnie od tego, czy tata interesuje się motoryzacją, spędza godziny na wędkowaniu, czy preferuje prace w przydomowym garażu, dyskontowe półki uginają się od użytecznych rozwiązań. Sprawdzone kosmetyki i praktyczne gadżety z wielu różnych kategorii cenowych pozwalają dopasować niespodziankę do indywidualnych upodobań absolutnie każdego mężczyzny.

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