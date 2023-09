i Autor: Shutterstock Kurtki dla kobiet po 50-tce

Tego lepiej nie noś

Te kurtki na jesień 2023 są zakazane dla kobiet po 50-tce. Te modele to zaprzeczenie elegancji i klasy. Okropnie postarzają. Lepiej z nich zrezygnuj

Tych kurtek i płaszczy nie powinny nosić kobiet po 50-tce. Jesień to pora roku, podczas której wyciągamy z szaf okrycia wierzchnie. To bardzo ważny element naszej garderoby, kurtki i płaszcze będą nam towarzyszyły aż do wiosny, warto zatem postawić na modele i fasony, które podkreślą naszą urodę i nie będą nas postarzały. Kobiety 50+ powinny unikać niektórych rodzajów kurtek i płaszczy. Okropnie one postarzają i sprawiają, że wygląda się w nich niekorzystnie.