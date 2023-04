Tego kroku w pielęgnacji lepiej nie pomijaj. Daje wiele korzyści

Podstawowym zadaniem toniku jest przywracanie naturalnego pH skóry, jednak to nie wszystko! Tonik to wodny roztwór wzbogacony o składniki wspomagające skórę – ekstrakty roślinne, witaminy czy inne substancje czynne. W zależności od nich tonik może wykazywać dodatkowo właściwości nawilżające, stymulujące regenerację, rozjaśniające, łagodzące czy delikatnie złuszczające.

Tonik – jego rola w pielęgnacji i działanie

Prawidłowe pH skóry, chociaż zwykle utrzymuje się w granicach 4,5-5,5, czyli jest lekko kwaśne, może się różnić w zależności od typu cery. I tak im skóra bardziej tłusta, tym niższe pH. Dla skóry mieszanej jest to zwykle ok. 4,5, a dla skóry suchej i dojrzałej jest zwykle wyższe - wynosi od 6 do 7, czyli bliżej neutralnego. Kwaśny odczyn to element naturalnej ochrony skóry - chroni ją m.in. przed rozwojem niekorzystnych dla nas drobnoustrojów i bakterii.

Zarówno woda, jak i kontakt z kosmetykami do demakijażu czy oczyszczania zmienia poziom pH skóry, w efekcie zaburza równowagę mikrobiologiczną.

Zbyt zasadowe pH może zwiększać wrażliwość skóry, powodować podrażnianie i przesuszenia.

Silnie zasadowe pH to również skóra mniej odporna na czynniki zewnętrzne, w tym bakterie i wirusy.

Zbyt kwasowe pH jest przyczyną tworzenia się stanów zapalnych i zmian trądzikowych.

Jak zatem zadbać o naturalne pH?

Regularnie stosuj toniki lub hydrolaty, aby przywrócić skórze jej naturalne pH.

Pamiętaj!

Woda micelarna nie jest zamiennikiem toniku! Płyn micelarny usuwa makijaż, tonik tonizuje skórę już oczyszczoną. Tonik, podobnie jak inne kosmetyki, pielęgnacyjne dobieraj do aktualnych potrzeb skóry.

Dla cery tłustej i trądzikowej sprawdzą się toniki wzbogacone o składniki, które unormują pracę gruczołów łojowych i zmniejszą widoczność porów, takie jak niacynamid, ekstrakt z trawy cytrynowej lub cynk. Świetnie się sprawdzą również formuły z substancjami o działaniu przeciwzapalnym i antybakteryjnym - ekstrakt z kory wierzby czy z drzewa herbacianego.

Normalizujący tonik w żelu do twarzy FaceBoom Seboom

Działa tonizująco i odświeżająco, dodatkowo nawilżając skórę, a zawarte w formule probiotyki i prebiotyki dbają o naturalny mikrobiom skóry. Wśród składników aktywnych znajdziemy także niacynamid, kombuchę, wodę cytrynową i ekstrakt z trawy cytrynowej. Tonik idealnie się sprawdza do cery tłustej, mieszanej i trądzikowej.

i Autor: Materiały prasowe FaceBoom

Jeśli masz skórę suchą – postaw na toniki o właściwościach nawilżających, a także łagodzących. Szukaj w składzie kwasu hialuronowego, skwalanu, trehalozy, aloesu lub składników wchodzących w skład naturalnego czynnika nawilżającego (NMF) – mleczanu sodu, kwasu mlekowego lub mocznika w niskich stężeniach.

W przypadku cery z oznakami starzenia się składnikom nawilżającym powinny dodatkowo towarzyszyć substancje o działaniu stymulującym regenerację – np. silne antyoksydanty czy algi.

Synbiotyczny rewitalizujący tonik-esencja Total Revital Solution, SHECARE

Nietypowa, zawiesista konsystencja jest nośnikiem składników stymulujących rewitalizację naskórka. W składzie toniku znajdziemy m.in. endemiczną algę niebieską LANABLUE ™– uznaną za alternatywę dla retinolu, kombuchę, amino-complex, prebiotyki i probiotyki, betainę, skwalan, witaminę E i masło shea. Wstrząsając butelkę rozrzedzasz produkt do płynnej formuły, nie wstrząsając – pozostawiasz tonik w formie zagęszczonej zawiesiny – możesz ją nakładać wacikiem lub palcami na skórę twarzy. Kosmetyk odczuwalnie poprawia poziom nawilżenia, wygładza odświeża i rewitalizuje skórę.

i Autor: Materiały prasowe Tonik

Tonik – jak go stosować i kiedy używać?

Stosuj tonik zarówno rano, jak i wieczorem. Wyjątkiem jest tonik złuszczający, zawierający kwasy. Aplikuj go zgodnie z zaleceniem producenta, tylko w pielęgnacji nocnej.

Nie przesadzaj ze złuszczaniem – jeżeli używasz tonik złuszczający, nie stosuj w tym samym czasie innych kosmetyków z kwasami.

Nie stosuj toniku złuszczającego, gdy masz cerę bardzo wrażliwą, nadreaktywną – składniki zawarte w toniku nie są spłukiwane z twarzy, pracują na skórze jeszcze przez kilka godzin po aplikacji.

Jak aplikować tonik? Wszystko zależy od jego formuły. Tonik o bardzo wodnistej konsystencji najlepiej nakładać przy pomocy wacika kosmetycznego, formuły bardziej gęste możesz wklepywać w skórę twarzy rękami. Najwygodniejsze w aplikacji są toniki w sprayu – możesz je rozpylić bezpośrednio na skórę twarzy.

Pamiętaj, tonizowanie pełni bardzo ważną rolę w dbaniu o skórę twarzy, uwzględnij go w swoim codziennym rytuale pielęgnacji.