Ten puder wtapia blask w moją skórę. Wiosenny makijaż wygląda promiennie i elegancko

Suchy szampon od marki Jantar.

Głównym składnikiem suchego szamponu jest cenna esencja bursztynowa, która posiada silne właściwości wzmacniające i regenerujące. Oprócz niej znajdziemy tu także emolienty, stanowiące zamienniki tradycyjnych silikonów, które pokrywają włosy niewidzialną osłonką, a przy tym je wygładzają i nawilżają bez obciążania, a także skrobię ryżową. W efekcie suchy szampon Glamour przywraca włosom świeżość i blask.

Perfecta Cukrowy peeling do ciała PINK POMELO

Wypróbuj cukrowy peeling do ciała o unikalnych właściwościach wygładzających i odżywczych oraz o orzeźwiającym, cytrusowym zapachu. Peeling delikatnie złuszcza naskórek, pozostawiając skórę jedwabiście gładką. Poprawia wygląd i kondycję skóry.

Garnier Skin Naturals Vitamin C UV Daily SPF50+

Odkryj doskonałe połączenie ochrony i pielęgnacji dzięki lekkiemu fluidowi na dzień, który łączy moc witaminy C z filtrem SPF50+ o bardzo wysokim stopniu ochrony. Zaraz po aplikacji poczujesz, jak Twoja skóra jest kompleksowo chroniona przed promieniowaniem UVB oraz krótkim i długim promieniowaniem UVA, działającym na oznaki fotostarzenia, takie jak przebarwienia.

AXIS-Y Complete No-Stress Physical Sunscreen V.3 SPF50+/PA++++

Pokochaj azjatycką pielęgnację. Lekki, nawilżający krem z filtrami fizycznymi, który zapewnia delikatną i skuteczną ochronę przeciwsłoneczną. Ta wyjątkowa formuła zawiera bylicę, ekstrakt z nagietka, niacynamid i inne naturalne składniki, które pielęgnują skórę podczas i po ekspozycji na słońce.

Kiko Milano Days In Blossom

DAYS IN BLOOM to wyrafinowana, limitowana gama produktów do makijażu włoskiej marki KIKO MILANO, będąca hołdem dla piękna przyrody. Days In Bloom Multi-Faceted Eyeshadow to 9 matowych i metalicznych cieni do powiek o różnych wykończeniach oraz pudrowa baza poprawiająca ich trwałość. Days In Bloom Perfecting Face Powder to z kolei doskonalący puder do twarzy o naturalnym promiennym wykończeniu. Jego innowacyjna formuła została wzbogacona olejkiem z pestek malin, ekstraktem z kwiatów róży hybrydowej i drobinkami rozświetlającymi, które nadają twarzy wyrafinowany blask