Ten szampon kosztuje tylko 12 zł, a sprawi, że Twoje włosy zyskają spektakularną objętość oraz blask niczym z czerwonego dywanu. Idealny dla włosów zniszczonych

Sprytny trik, którym uratujesz tusz do rzęs. Magiczny składnik przedłużający trwałość maskary masz w kuchni

Moda na wiosnę 2023. Zainspiruj się. Co będzie trendy?

Alergia wziewna jest szeroko rozpowszechniona na świecie, a za jej występowanie w zamkniętych pomieszczeniach odpowiadają alergeny kurzu domowego. Walka z nimi jest trudna, gdyż nawet codzienna i skrupulatna dbałość o czystość domu nie zapewnia tu pełnej skuteczności. Z pomocą przychodzi nauka! Allergoff® Spray firmy ICB Pharma to specjalistyczny preparat na alergeny kurzu domowego, którego skuteczność potwierdziły badania kliniczne. To neutralizator alergenów kurzu domowego - pyłków roślinnych, pleśni czy alergenów odzwierzęcych. Jest przeznaczony do stosowania m.in. na materace, meble tapicerowane, dywany i pluszowe zabawki.

Marka Baśka to rewelacyjne i tanie produkty do pielęgnacji ciała i włosów. To również moc zapachów zamknięta w opakowaniach. Szczególnie polecamy szampon do włosów zniszczonych o obłędnym zapachu malin oraz żel pod prysznic kuszący zielonym jabłuszkiem.

Marka LUSH po raz kolejny nas zaskoczyła. Tym razem chodzi o produkt do mycia i twarzy, który w swoim opakowaniu ma zamknięty prawdziwy popcorn. To najlepsza reklama faktu, że kosmetyki LUSH są w pełni naturalne.

Polska marka BasicLab przygotowała nowość, która przyda się w walce z pierwszymi oznakami starzenia się skóry. SERUM UJĘDRNIAJĄCE 0,5% CZYSTYCH PEPTYDÓW MIEDZIOWYCH ELASTYCZNOŚĆ I WYPEŁNIENIE to specjalistyczne serum ujędrniające z czystymi peptydami miedzowymi to skoncentrowana dawka wysokich stężeń składników aktywnych skupionych na precyzyjnym działaniu przeciwstarzeniowym. Bazuje na dwóch rodzajach peptydów, które działają synergicznie i uzupełniają się, wspierając procesy odnowy.

PIXI w tym sezonie zaskakuje różanymi wibracjami. Maska Pixi Rose Remedy to kojąca i odżywcza propozycja, która przygotuje Twoją skórę na wiosnę. Zawarte w niej ekstrakty sprawią, że cera nabierze promiennego blasku oraz będzie satysfakcjonująco nawilżona.

Marka YOUR Kaya w tym tygodniu poleca naturalny dezodorant. To świetna propozycja dla alergików i osób, które poszukują kosmetyków bez alkoholu i aluminium w składzie. Zapewnia on ochronę przed potem i dba o naszą skórę.

Kremowe bronzery oraz róże to hit tego sezonu. Marka Bielenda posiada w swojej ofercie coś, co spełni Twoje wymagania. Specjalnie kropelki to uniwersalne kosmetyki, które dodadzą Twojej skórze glow i sprawią, że każdy makijaż będzie wyglądają jak wiosenne marzenie.