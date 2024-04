To mój najlepszy patent na rumianie policzki. Wiosną sięgam tylko po ten kosmetyk

tołpa dermo face sebio+

Respektuje specjalne potrzeby skóry z aktywnym trądzikiem, zapewniając równowagę pomiędzy działaniem złuszczającym, kojącym i nawilżającym. Głęboko oczyszcza, ograniczając ilość zatkanych porów nawet do -48% w 10 dni. Przywraca lekko kwaśne pH. Hamuje namnażanie bakterii. Zmniejsza ryzyko przebarwień potrądzikowych. Pozostawia skórę stonizowaną i matową, a nasilone zmiany trądzikowe zredukowane i wyciszone.

Nawilżające serum poprawiające napięcie z 3% kwasu hialuronowego, 5% kompleksu aminokwasów i 15% kompleksu peptydów biomimetycznych

oraz

Nawilżające serum poprawiające napięcie z 4% kwasu hialuronowego, 10% kompleksu aminokwasów i 25% kompleksu peptydów biomimetycznych

Nawilżające serum z kwasem hialuronowym i peptydami długotrwale nawadnia skórę, dzięki czemu staje się ona elastyczna oraz sprężysta. Natychmiastowo wygładza jej strukturę oraz odczuwalnie poprawia napięcie, zmniejszając widoczność istniejących zmarszczek oraz spowalniając proces powstawania nowych. Ultralekka, żelowa formuła natychmiastowo się wchłania, pozostawiając delikatną warstwę ochronną. Doskonale sprawdzi się w pielęgnacji wieloetapowej.

SVR Antyoksydacyjne serum w ampułce

20% stabilizowanej Witaminy C przywróci blask twojej skórze. ! Zamknięta w formie dermatologicznego serum chroni przed stresem oksydacyjnym spowodowanym przez promienie UV, stres, palenie, zanieczyszczenie itp.. Rozświetla skórę , przywraca jej zdrowy blask oraz redukuje oznaki starzenia się.

SVR Sebiaclear Ampule AZ Flash

Laboratorium SVR opracowało recepturę serum zawierającą 15% kwasu azelainowego, który jest uznanym składnikiem aktywnym o działaniu przeciwzapalnym i keratolitycznym. W połączeniu z kwasem salicylowym, i niacynamidem, SEBIACLEAR Ampoule AZ Flash dogłębnie odblokowuje pory i widocznie redukuje niedoskonałości i zaczerwienienia w rekordowym czasie. Jego lekka, mleczna konsystencja łatwo się wchłania, zapewniając niewidoczne wykończenie. Skóra jest oczyszczona, ukojona i pełna komfortu.

Kosmetyki do włosów so!flow

Kosmetyki so!flow zawierają również adaptogeny, których właściwości od lat wykorzystywane są w medycynie ajurwedyjskiej. Są to składniki działające holistycznie, wzmacniające organizm w walce z czynnikami stresującymi. Poprzez działanie ochronne przed stresem oksydacyjnym, podtrzymują naturalną odporność organizmu, pozwalając zachować młody wygląd, sprawność i dobre samopoczucie. Wśród roślin wykazujących działanie adaptogenne wyróżniamy m.in. ashwagandę, cytryniec chiński, korzeń maca, różeniec górski czy grzyb Reishi – to wszystko znajdziemy również w kosmetykach so!flow. So!flow to linia kosmetyków wyróżniaca się innowacyjnym podejściem opartym na naturalnych recepturach. Dążąc do dostarczenia kompleksowej pielęgnacji dlaróżnych typów włosów, so!flow oferuje produkty, które nie tylko odżywiają i wzmacniają włosy, ale także przynoszą im piękno i zdrowie. Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć naukowych i składników pochodzenia roślinnego, so!flow staje się wyborem numer jeden dla osób poszukujących efektywnych i naturalnych produktów do pielęgnacji włosów.

Pokochaj róż

W makijażu do łask wracają róże. My przygotowałyśmy trzy rewelacyjne propozycje. Co wybierasz? Rewelacyjne trio od Golden Rose, delikatną poświatą od Yves Rocher, czy blask od Kiko Milano?