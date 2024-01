i Autor: Materiały prasowe Levis

To najbardziej kultowy model spodni!

Dżinsy Levi's® 517™ Bootcut mają bogatą historię sięgającą lat 60-ch, czyli okresu znanego z ruchu kontrkulturowego i dążenia do swobody wyrażania siebie. Wprowadzone w 1969 roku w ramach linii Orange Tab i spopularyzowane w latach 70-ch, dżinsy 517 ™ Bootcut zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby były "pełne od kolana do buta". Było to znaczące odchylenie stylu od normy, które pozostało popularne do dziś. Z biegiem czasu dżinsy 517™ Bootcut zostały docenione za swoją trwałość, wygodę i ponadczasowy styl. Są sprawdzonym wyborem pokoleń. W kolekcji Levi's® Vintage Clothing wiosna lato 2024 marka przywróciła kultowe dżinsy 517™ Bootcut.