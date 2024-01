Polki kochają kosmetyki tej marki. Rodzima marka, która podbiła rynek beauty

BasicLab to zdecydowanie marka, która należy do polskich odkryć ostatnich kilku lat, wiele Polek nie wyobraża swojej codziennej pielęgnacji bez ich kosmetyków. Ich kultowe produkty to między innymi genialna emulsja SPF, sera i kremy z ceramidami, które dzięki marce przeżywają swój wielki boom oraz retinol i retinal. Można z całą pewnością powiedzieć, że to właśnie BasicLab nauczyło wiele osób odpowiedniej i sumiennej pielęgnacji, łączenia ze sobą składników aktywnych oraz wyedukowało sporą grupę swoich fanek i fanów.

BasicLab powstało w 2018 roku, więc tak naprawdę nie ma jeszcze wielu wiosen na karku, nie przeszkodziło to jednak marce w odniesieniu ogromnego sukcesu. BasicLab to przede wszystkim dwie rewelacyjne kobiety, które uwierzyły, że skutecznością i brakiem niemożliwych do spełnienia obietnic są w stanie podbić polski rynek kosmetyczny. - Codziennie edukujemy naszych klientów, ponieważ chcemy, aby ich pielęgnacja była jak najbardziej skuteczna. Aby korzystać ze wszystkich dobrodziejstw składników aktywnych i zmaksymalizować potencjał kosmetyków, niezbędna jest wiedza – należy zdobyć pewne informacje, które umożliwią podejmowanie świadomych decyzji w tym zakresie. Dlatego komunikujemy się z odbiorcami na każdej płaszczyźnie, wykorzystując do tego kontakt mailowy, kanały social media, a nawet opakowania produktów, gdzie przemycamy edukujące treści - powiedziała nam w 2022 roku jedna z założycielem marki Joanna Zgajewska.

Jakie produkty BasicLab warto znać?

KORYGUJĄCE SERUM Z RETINALEM 0,07%, FITOSFINGOZYNĄ I KARNOZYNĄ 2.0 REDUKCJA I STYMULACJA

Korygujące serum z retinalem 0,07%, fitosfingozyną i Karnozyną 2.0 REDUKCJA I STYMULACJA, przeznaczone do wieczornej pielęgnacji cery, szyi i dekoltu, wykazuje skuteczne działanie przeciwzmarszczkowe i przeciwtrądzikowe. Kosmetyk zagęszcza skórę, widocznie ją odmładzając. Zastosowana w nim pochodna witaminy A posiada właściwości antybakteryjne, które pozwalają redukować niedoskonałości. Fitosfingozyna, naturalny składnik pochodzący od ceramidów, zmniejsza zaczerwienienie i zapobiega powstawaniu stanu zapalnego, łagodząc potencjalne skutki uboczne serum. Karnozyna 2.0 ujędrnia skórę i uelastycznia ją, jednocześnie redukując szeroko pojęty dyskomfort. Dodatek 3-O-etylowego kwasu askorbinowego rozświetla cerę, nadając jej zdrowego kolorytu.

i Autor: Materiały prasowe BasicLab

SERUM REGENERUJĄCE STRUKTURĘ SKÓRY Z CERAMIDAMI 1% SPRĘŻYSTOŚĆ I ODBUDOWA

Specjalistyczne serum regenerujące strukturę skóry w postaci bogatej mlecznej emulsji, z ceramidami typu 3 i 6 w stężeniu 1%, 3% naturalną witaminą E, 2% prebiotykiem, olejem z dzikiej róży i ogórecznika. Zapewnia wielokierunkowe działanie odżywcze i niczym kompres regeneruje warstwę rogową naskórka oraz wzmacnia barierę lipidową skóry. Przeznaczone do stosowania na dzień i na noc.

i Autor: Materiały prasowe BasicLab

SERUM Z TREHALOZĄ 10% I 5% PEPTYDEM NAWILŻENIE I WYPEŁNIENIE

Aktywne serum w postaci mlecznej emulsji, zawierającej neuropeptyd Snap-8, trehalozę, koenzym Q10, skwalan i niacynamid. Zapewnia wielokierunkowe działanie nawilżające, odbudowujące barierę lipidową oraz wypełniające zmarszczki mimiczne. Przeznaczone do stosowania na dzień i na noc.

i Autor: Materiały prasowe BasicLab