Spierzchnięte usta - jak pielęgnować skórę ust zimą?

Skóra ust – jakie są przyczyny spierzchniętych ust?

Skóra ust pozbawiona jest gruczołów łojowych i ma bardzo cienką warstwę rogową, dlatego jest słabiej chroniona przed utratą wody i działaniem czynników zewnętrznych. Brak odpowiedniej bariery ochronnej sprawia, że usta intensywnie reagują na zmiany temperatur i wilgotności. Problem przesuszonych i spierzchniętych warg dotyka nas szczególnie zimną. A brak odpowiedniej pielęgnacji jedynie ten problem pogłębia.

Co robić, gdy twoje usta łuszczą się, a suche odstające skórki uniemożliwiają wykonanie dokładnego makijażu? Postaw na intensywne nawilżenie i odżywienie. Zacznij jednak od odpowiedniego oczyszczenia i delikatnego peelingu skóry ust.

Demakijaż i oczyszczanie – postaw na delikatność!

Dokładny demakijaż i oczyszczenie skóry to podstawa codziennej pielęgnacji twarzy. Nie inaczej jest z ustami. Jeśli twoje usta są już przesuszone i spierzchnięte – unikaj kosmetyków myjących silnie odtłuszczających. Postaw na bardzo delikatne formuły zawierające oleje i masła roślinne, które poza usunięciem wszelkich zabrudzeń, zadbają o kondycję ust.

Świetnym wyborem będą olejki lub masełka do demakijażu, takie jak np. Hydrofilna oliwka w żelu do oczyszczania i demakijażu od SHECARE.

Hydrofilna oliwka w żelu do oczyszczania i demakijażu Total Revital Solution, SHECARE

Doskonale usuwa zanieczyszczenia, nadmiar sebum i makijaż. Żelowa formuła po połączeniu z wodą zamienia się w delikatną piankę – przyjazną dla bariery ochronnej naskórka. W jej składzie znajdziesz endemiczna alga niebieska LANABLUE, o silnych właściwościach regeneracyjnych, olej ze słodkich migdałów, masło mango i masło shea, które nawilżają, odżywiają i wzmacniają płaszcz ochronny naskórka.

Micelarna galaretka do demakijażu Clean Comfort, Supremelab

Sprawdza się doskonale jako produkt do demakijażu, ale można także używać go do mycia twarzy – zarówno porannego, jak i wieczornego. Formuła wzbogacona o składniki odżywcze i kojące, takiej jak: D-panthenol i fermentowana woda ryżowa sprawia, że skóra jest nie tylko oczyszczona, ale także ukojona i nawilżona. Galaretka jest łagodna dla skóry, nie zawiera agresywnych środków myjących, a jedynie gliko-lipidy, łagodny składnik myjący powstający dzięki procesowi biofermentacji cukrów.

Pamiętaj, podczas usuwania pomadki z warg nie trzyj ich zbyt mocno wacikiem kosmetycznym. Najlepiej ostrożnie wmasuj w skórę masło lub oliwkę do demakijażu, lub przyłóż do warg wacik nasączony wodą micelarną i poczekaj, aż micele rozpuszczą makijaż.

Peeling ust – must-have pielęgnacji

Chociaż skóra na ustach jest bardzo delikatna to jednak również ona potrzebuje złuszczenia. Dlatego, jeśli zauważysz suche, odstające skórki – nie odrywaj ich! To jedynie pogorszy kondycję ust, a dodatkowo drobne ranki to otwarta droga dla bakterii i wirusów, które mogą się przedostać do organizmu. Odpowiednio dobrany peeling pomoże wygładzić usta i pozbyć się tych niechcianych, suchych skórek, a za razem przygotuje skórę pod aplikację odżywczego balsamu lub maski.

Intensywnie odżywczy peeling do ust FaceBoom

To peeling cukrowy stworzony z myślą o delikatnej skórze ust. Ma bardzo przyjemną, kremową konsystencję i delikatny słodki zapach. Zawarta w nim kompozycja olejów: abisyńskiego, babassu, z orzecha brazylijskiego i oleju z awokado regeneruje i odżywia skórę. Skrobia ryżowa, betaina i kalamina koją, łagodzą podrażnienia i dostarczają dawkę nawilżenia skórze.

Jak używać peelingu do ust? Nałóż grubą warstwę peelingu na wargi i opuszkami palca delikatnie masuj skórę przez ok. 2-3 minuty. W przypadku peelingi w formie pomadki wystarczy, ze sztyftem przejedziesz kilkakrotnie po ustach, a pozostałe na ustach drobinki usuniesz ze skóry za pomogą wacika.

Beauty tip: Świetne efekty przynosi masaż miękką szczoteczką do zębów. Poprawia on ukrwienie i wygładza. Po masażu nałóż na usta balsam lub silnie odżywczą maskę to sposób na szybką regenerację.

Nawilżenie i odżywianie

Skóra ust bardzo łatwo traci wodę i się odwadnia, co dodatkowo nasila skłonność do podrażnień. Stosując balsamy do ust, wzbogacone o naturalne oleje i masła roślinne tworzymy cieniutki film – „tarczę” chroniącą wrażliwą skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i zatrzymującą wilgoć wewnątrz naskórka. Balsamy i pomadki ochronne bardzo często są wzbogacane o witaminę A i E – co przyspiesza regenerację naskórka i znacznie poprawia jego elastyczność.

Intensywnie nawilżający balsam do ust FaceBoom Basic

Ten balsam może być stosowany jako błyszczyk lub balsam w ciągu dnia, albo intensywnie nawilżająca i odżywiająca maska na noc. Wyjątkowa kompozycja olejów roślinnych: babassu, oleju z pestek malin, ze słodkich migdałów, oliwa z oliwek oraz masło shea, gwarantuje nawilżanie, odżywianie, regeneruje i wygładza skórę. A wzbogacenie formuły o kalaminę pomaga złagodzić podrażnienia. Pod wpływem ciepła palców gęsta formuła balsamu delikatnie się rozpuszcza, co sprzyja przyjemnemu aplikowaniu produktu.

W przypadku bardzo suchych i popękanych ust warto korzystać także z intensywnie działających masek. To produkty ukierunkowane na intensywne nawilżenie i odżywienie, a także mocną regenerację, które szybko przyniosą podrażnionej i przesuszonej skórze.

Beauty tip: Jeśli nie masz pod ręką odpowiedniego balsamu czy maseczki do ust skorzystaj z naturalnej maseczki z miodu. To prawdziwa bomba witaminowa, która skutecznie odżywi i zregeneruje usta, a dodatkowo ukoi podrażnienia.

Pamiętaj, pękające, przesuszone usta mogą być oznaką odwodnienia lub braku witamin, dlatego nawet zimą nie zapominaj o odpowiedniej ilości wody i diecie bogatej w witaminy, w szczególności witaminę A i E.

Czego unikać zimą, jeśli zależy ci na gładkich i miękkich ustach:

Oblizywanie ust powoduje ich większe przesuszenie, a zawarte w ślinie enzymy trawienne dodatkowo wpływają na pogorszenie kondycji skóry warg.

Przy mocno spierzchniętych, popękanych ustach unikaj pikantnych i bardzo słonych potraw – sól wyciąga wodę z komórek skóry, a dodatkowo działa drażniąco na podrażnienia.

Unikaj pomadek do ust zawierających mentol, kamforę czy alkohol – mogą działać drażniąco i wysuszająco na skórę.