Teraz 39 zł zamiast 77 zł za ulubiony podkład Polek w Rossmannie. Doskonale kryje i pielęgnuje cerę. „Polecam to cudeńko”. Podkład z promocji Rossmann

Ulubiony podkład Polek w promocji Rossmanna. Dobrze kryje i pielęgnuje skórę

Chyba każda kobieta zgodzi się ze stwierdzeniem, że idealny podkład powinien nie tylko perfekcyjnie kryć wszelkie niedoskonałości cery, ale też dawać naturalny efekt jej rozświetlenia. I taki właśnie jest podkład L'Oreal Paris True Match. Dzięki innowacyjnej formule ten podkład z Rossmanna dosłownie wtapia się w cerę i dopasowuje do jej odcienia. Ma właściwości kryjące, ale też zapewnia satynowe wykończenie. Doskonały dla cery wrażliwej, suchej i normlanej. W swoim składzie zawiera kwas hialuronowy i witaminy E i B5, które nawilżają skórę na 24 godziny. Dodatkowo pomaga w zatrzymaniu wilgoci przez cerę. Dzięki swoim właściwościom pielęgnującym efekt pięknej cery jest widoczny już po dwóch tygodniach stosowania. Skóra staje się gładsza i bardziej rozświetlona.

Podkład z Rossmanna kosztuje teraz 39 zł zamiast 77 zł. „Polecam to cudeńko”

Podkład True Match L'Oreal to niewątpliwie flagowy produkt tej marki i zarazem jednak z najbardziej lubianych podkładów przed Polki. Teraz dzięki promocji w Rossmannie można go kupić za jedyne 39,99 zł. W cenie regularnej trzeba za niego zapłacić 77,99 zł, dlatego to naprawdę świetna okazja. Kobiety zachwycają się tym podkładem zachwalając go w opiniach w sieci.

"Od lat używam tego produktu. Jest lekki, wydajny, nie zapycha skóry i przede wszystkim na twarzy nie robi tzw. "maski"."

"Już nie szukam idealnego podkładu, stoi na honorowym miejscu na mojej toaletce"

"Kosmetyk jest po prostu doskonały w każdym calu, on wręcz perfekcyjnie spełnia swoje zadanie."

- piszą kobiety o podkładzie True Match L'Oreal.

i Autor: Rossmann Podkład z promocji Rossmann True Match za 39,99 zł