Marta Kaczyńska przyłapana ze święconką! Skromny koszyczek i stylowy strój [ZDJĘCIA]

Marta Kaczyńska wraz z synem Stasiem wzięła udział w tradycyjnym święceniu pokarmów (święconce) w Wielką Sobotę, udając się do kościoła Św. Bernarda w Sopocie.

W Wielką Sobotę tłumy wiernych ruszają do kościołów, by poświęcić pokarmy i pogrążyć się w zadumie. Tak samo zrobiła Marta Kaczyńska, która razem z synem Stasiem wybrała się na spacer do kościoła Św. Bernarda w górnym Sopocie. Przechadzka trwa około 10 minut. Bratanica Jarosława Kaczyńskiego zdecydowała się skromny koszyczek w jasnym kolorze, który ozdobiła gałązkami bukszpanu. Całość przykryła białą serwetką.

Uwagę zwracał także jej strój. Prawniczka założyła jeansowe spodnie z szerokimi nagłówkami, błękitna koszulę z falbankami przy guzikach, a na wierzch narzuciła długi beżowy płaszcz. Całość uzupełniła czarnymi butami ze złotą klamerką i pasująca mała torebką. Rozpuszczone włosy rozwiewał jej wiatr, a w drodze powrotnej założyła okulary przeciwsłoneczne. Staś z kolei był ubrany z zielone spodnie, pasującą kolorem bluzę z kapturem, czarną kurtkę, czapkę z daszkiem oraz sportowe buty.

Na zdjęciach widać, że mama i syn doskonale się dogadują! Przez całą drogę rozmawiali, a Marta Kaczyńska nie mogła powstrzymać radosnego uśmiechu.

Skąd się wzięła święconka?

Tradycja święcenia pokarmów czyli święconka święconka w Polsce sięga czasów średniowiecza, a konkretnie XIII/XIV w. Wywodzi się z dawnych zwyczajów słowiańskich związanych z wiosennym przebudzeniem natury oraz chrześcijańskiej tradycji błogosławienia darów. Początkowo święcono głównie chleb i mięso, co symbolizowało obfitość i zmartwychwstanie, a obrzęd miał chronić przed złem. W Polsce zwyczaj upowszechnił się w XV wieku, początkowo w domach, a później w kościołach. Dawniej święcono bardzo dużo żywności, a z czasem zwyczaj przybrał formę małego koszyczka, który jest dziś tradycją w całym kraju. Pokarmy w koszyczku takie jak jajka, chleb, mięso i sól nie są przypadkowe: symbolizują nowe życie, Chrystusa oraz zakończenie postu.

