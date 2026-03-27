TREND ALERT: Skórzane kurtki na wiosnę 2026. OCHNIK stawia na odważne formy i ponadczasową jakość

NOWOCZESNA SKÓRA W KOLORZE SEZONU

Żółty to jeden z kolorów, który zdominował wiosenne pokazy mody. OCHNIK odpowiada na ten trend modelem KURDS-0574-2A - jasnożółtą kurtką ze skóry owczej z ekskluzywnej linii PREMIUM. Klasyczny kołnierz i zapięcie na napy zestawione z bufiaste rękawem o długości 7/8 i ozdobnymi marszczeniami tworzy model pełny charakteru - idealny dla kobiet, które nie boją się wyróżnić. Do białej koszuli i jasnych jeansów lub czarnej sukienki midi - ta kurtka zawsze będzie punktem centralnym stylizacji.

i Autor: Ochnik/ Materiały prasowe

POWER TAILORING W SKÓRZE

Trend power tailoring nie zwalnia. Czarna skórzana marynarka KURDS-0606-99 to odpowiedź na jedno z najmocniejszych zjawisk stylistycznych ostatnich sezonów - formę marynarki przeniesioną w świat skóry. Model łączy strukturę i surowość materiału z elegancją kroju, tworząc uniwersalny element garderoby, który sprawdzi się zarówno w stylizacjach biurowych, jak i wieczornych. Czarne skórzane marynarki to inwestycja na lata.

SKÓRZANY PŁASZCZ - LUKSUS BEZ KOMPROMISÓW

Sezon wiosna 2026 przynosi powrót długich form w skórze. Beżowy skórzany płaszcz KURDS-0613-1B to prawdziwe statement piece - model, który łączy zamysł klasycznego płaszcza z jakościowym materiałem. Beż to kolor, który w tym sezonie króluje zarówno na wybiegach, jak i w stylu quiet luxury, który podbija streetwear. Dopasowany do casualowych zestawów lub eleganckich stylizacji, płaszcz ten definiuje pojęcie ponadczasowego luksusu.

ZAMSZ - WYJĄTKOWA FAKTURA NA NOWY SEZON

Zamsz to materiał, który od kilku sezonów niezmiennie utrzymuje swoją pozycję w świecie mody. Beżowa kurtka z kolekcji OCHNIK to propozycja dla kobiet ceniących subtelną elegancję i miękkość faktury. Ciepły, ziemisty odcień beżu wpisuje się w dominującą estetykę bliską naturze - idealną na wiosnę. Zamsz daje też efekt light luxury bez ostentacji, który jest tak ceniony w obecnym stylu ubierania.