Ubrania dla niskich kobiet. Tak się nie ubieraj. Optycznie skrócisz sobie nogi i dodasz kilogramy. Zamiast zwiewnej stylizacji wyjdzie klops

Ubrania dla niskich kobiet. Co ubierać, a czego unikać?

Jakie ubrania dodadzą niskim kobietom kilka centymetrów? W których fasonach będzie się wyglądać na nieco wyższą? Są modele ubrań, które optycznie mogą wydłużyć sylwetkę, oraz takie, które mogą całkowicie zaburzyć jej propozycje. Sprawdź nasze propozycje dla kobiet z niskim wzrostem i zobacz, jak się ubierać, a czego unikać.

Spodnie dla niskich kobiet. Jakie modele są najlepsze?

Niskie kobietki powinny wybierać modele spodni z nieco podwyższonym stanem. Lepiej unikać fasonów spodni z bardzo szerokimi nogawkami. Dodadzą one kilogramów skracając przy tym nogi. Jeżeli kochasz spodnie typu dzwony to wybieraj takie z mocno zaznaczonym "dzwonem" oraz nieco dłuższą nogawką. Dobierz do nich buty na obcasach, które wydłużą nogi.

Spódnice dla niskich kobiet. Takiej długości unikaj

Dla niskich kobiet najlepiej sprawdzą się spódnice o długości mini lub przed kolano. Pięknie podkreślą one nogi i nie zaburzą proporcji sylwetki. Wybierając spódnice do kostek, podobnie jak w przypadku spodni, warto postawić na buty na obcasach i w ten sposób wydłużyć sylwetkę. Dobrym rozwiązaniem dla niskich kobiet są rozkloszowane spódnice, plisowane lub asymetryczne.

Wzory i kolory dla niskich kobiet. W tym będziesz wyglądać jak księżniczka

W przypadku niskich kobiet idealne będą drobne zdobienia, takie jak prążki, delikatne groszki oraz subtelne printy zwierzęce. Unikaj mocno kontrastowych zestawień kolorystycznych oraz poziomych pasków. Staraj się także nie odcinać sylwetki, na przykład dużym paskiem w okolicy talii. Niskie kobiety obłędnie wyglądają w total look'ach, czyli jednokolorowych zestawieniach.