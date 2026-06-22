UFO™ Advanced LED Lighthouse Panel – urządzenie beauty tech, na które czekała Twoja skóra (i Twój sen)

W przeciwieństwie do tradycyjnych paneli LED, które rozpraszają światło i wymagają bardzo bliskiego kontaktu ze skórą, UFO™ Advanced LED Lighthouse Panel został wyposażony w zaawansowane soczewki Fresnela oraz pięć profesjonalnych długości fal świetlnych: niebieską, bursztynową, czerwoną, bliską podczerwień (Near Infrared) oraz głęboką bliską podczerwień (Deep Near Infrared). Dzięki temu światło jest skupiane w intensywną, precyzyjnie ukierunkowaną wiązkę, która skutecznie oddziałuje na skórę nawet z odległości do dwóch metrów.

Efektem działania panelu jest głęboka stymulacja skóry, większy komfort użytkowania i precyzyjne działanie bez konieczności pochylania się nad urządzeniem, trzymania go w dłoni czy siedzenia tuż przy panelu.

Więcej niż pielęgnacja skóry

Poza widoczną poprawą kondycji skóry, UFO™ Advanced LED Lighthouse Panel wspiera również rytm okołodobowy organizmu - naturalny biologiczny zegar wpływający na procesy regeneracji, odbudowy komórek i poziom stanów zapalnych.

Dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych długości fal świetlnych, dopasowanych do potrzeb organizmu o różnych porach dnia, panel działa jak świetlny regulator,pomagając przywrócić równowagę zaburzonemu rytmowi biologicznemu, a co za tym idzie, może wspierać redukcję zmęczenia, poprawę koncentracji oraz zwiększenie codziennej produktywności.

Najważniejsze cechy UFO™ Advanced LED Lighthouse Panel

Wsparcie rytmu dobowego

Terapia światłem pomaga zsynchronizować naturalny cykl dnia i nocy, wspierając procesy regeneracyjne, ograniczając stany zapalne oraz poprawiając samopoczucie iefektywność. Rano panel stopniowo rozświetla się od głębokiej czerwieni, przez ciepłe żółte światło, aż po delikatną biel, naśladując naturalny wschód słońca. Wieczorem wspiera naturalne procesy wyciszania organizmu, pomagając się zrelaksować i przygotować do spokojnego snu.

Skuteczność z dużej odległości

Zaawansowana technologia pozwala zachować wysoką efektywność działania nawet z odległości do dwóch metrów, zapewniając niespotykaną dotąd wygodę i swobodę użytkowania.

Zrównoważona technologia dzięki inteligentnej optyce

System soczewek Fresnela, inspirowany działaniem latarni morskiej, efektywniej skupia i kieruje światło LED. Dzięki temu ogranicza straty energii, zwiększając skuteczność działania przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia prądu.

Redukcja trądziku i oznak starzenia

Czerwone i podczerwone długości fal wspierają produkcję kolagenu, pomagając wygładzić drobne linie i zmarszczki. Z kolei światło niebieskie działa na bakterieodpowiedzialne za powstawanie niedoskonałości, pomagając ograniczyć liczbę wyprysków. To rozwiązanie idealne zarówno dla skóry problematycznej, jak i dojrzałej.

Kochasz terapię LED? Mamy coś jeszcze

FOREO przedstawia nowość stworzoną z myślą o jeszcze lepszym wykorzystaniu możliwości terapii światłem LED – UFO™ LED Light Serum. Formuła serum została wzbogacona o wzmacniające barierę hydrolipidową ceramidy, intensywnie nawilżający kwas hialuronowy, odżywczy skwalan oraz łagodzący ekstrakt z wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica). Preparat wspiera procesy odnowy skóry, jednocześnie zwiększając skuteczność terapii LED, dzięki czemu rezultatypielęgnacyjne mogą być jeszcze szybsze i bardziej widoczne.

Urządzenia i kosmetyki marek FOREO i FAQ są dostępne w sklepach online: douglas.pl, notino.pl, sephora.pl, westwing.pl, answear.com oraz foreo.com

Autor: FOREO/ Materiały prasowe

Autor: FOREO / Materiały prasowe