Ukojenie, nawilżenie i normalizacja. Co warto wiedzieć o mocy hydrolatów?

Świat beauty kochał hydrolaty już dziesiątki lat temu. Tak zwane „wody kwiatowe” lub „wody owocowe” były elementem codziennej rutyny pielęgnacyjnej, zaskarbiając sobie zaufanie naszych prababek. I słusznie – ponieważ te wyjątkowe kosmetyki skutecznie tonizują i odświeżają skórę, przynosząc jej to, co najlepsze z mocy ziół, kwiatów i owoców. Co więcej, nowoczesne hydrolaty czerpią z tradycji, jednocześnie trafiając „w punkt” potrzeb cery. Jak je stosować? Kosmetolog radzi.

Moc hydrolatów dla potrzeb cery

Czym dokładnie są hydrolaty? Potocznie nazywane są „wodami kwiatowymi” lub „wodami roślinnymi”. W praktyce – to kosmetyki, które powstają podczas produkcji olejków eterycznych poprzez destylację roślin parą wodną. – Hydrolaty powstają w procesie destylacji olejków eterycznych z parą wodną. Zawierają olejki oraz rozpuszczalne w wodzie, cenne dla skóry roślinne składniki aktywne. Produkty działają łagodnie i skutecznie, a zawartość olejków wynosi w nich zwykle 1 do 2 procent. Działanie hydrolatu może być więc bardzo różnorodne i zależy od właściwości olejku, jaki zawiera – mówi Magdalena Słomnicka, kosmetolog, ekspert marki Sielanka. – A zatem hydrolat nagietkowy będzie idealny dla skóry wrażliwej, ponieważ skutecznie odświeża i koi. Z kolei wierzbowy reguluje i oczyszcza, dlatego świetnie sprawdzi się w przypadku cery tłustej lub mieszanej. Hydrolat zawierający połączenie arnika-kasztan – odpowie natomiast na potrzeby skóry naczynkowej, ponieważ skutecznie koi i normalizuje. Każdą z wersji znajdziemy w liniach Face Care Sielanka – dodaje.

Multifunkcjonalność w codziennej rutynie

Rynek beauty pokazuje, że multifunkcjonalność hydrolatów to prawdziwa broń kosmetologów. Nie tylko możemy wybierać spośród mnóstwa składników aktywnych tak, by wyjść dokładnie naprzeciw potrzebom naszej skóry, ale także możemy (i powinniśmy) dobrać sposób stosowania, który przyniesie nam komfort w codziennej rutynie. Specjaliści wskazują, że hydrolaty idealnie sprawdzają się do odświeżania i przemywania twarzy. Wiosną i latem – to właściwość na wagę złota. Hydrolaty skutecznie spełniają także funkcję tonizującą – pomagając w utrzymaniu odpowiedniego, lekko kwaśnego pH skóry. Ale to jeszcze nie wszystko: podczas ciepłych, letnich i wiosennych dni to „mistrzowie ukojenia”, doskonale służący jako orzeźwiające mgiełki do twarzy o delikatnym, naturalnym zapachu.

Podsumowując, o czym warto pamiętać przy wyborze hydrolatów? Jak podkreślają eksperci, należy oprzeć się na dwóch zasadach. Punkt pierwszy: obserwacja cery. Dobierzmy kosmetyk odpowiedni dla naszych potrzeb. Nagietek nawilża, winogrono zawiera cenne kwasy AHA, dzięki czemu wygładza i rozświetla skórę, z kolei wierzba uspokaja cerę. Skóra precyzyjnie „daje nam znać”, który ekstrakt naturalny może być w danym momencie naszym „top”. Punkt drugi: wybierzmy sposób użycia, który przyniesie nam poczucie komfortu i wpisze się w nasze kosmetyczne przyzwyczajenia. Jeśli lubisz orzeźwiające mgiełki, miej ulubiony hydrolat w podręcznej kosmetyczce. Kochasz długie, wieczorne rytuały pielęgnacyjne? Wykorzystaj hydrolat do tonizacji! Możesz także stworzyć na jego bazie własną, naturalną maskę.

Sielanka Nagietek hydrolat do skóry wrażliwej

Hydrolat Sielanka Nagietek to mgiełka polskiego poranka – lekka, świeża i kojąca. Każde psiknięcie to dotyk natury, który przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji, pozostawiając uczucie miękkości i harmonii.

Woda kwiatowa z nagietka – ukojenie i świeżość. Działa jak łagodny start dnia dla cery wrażliwej i delikatnej. Pomaga skórze poczuć lekkość i komfort już na etapie tonizacji.

Ekstrakt z malwy – nawilżenie i miękkość. Dodaje skórze przyjemnego „pluszu” w dotyku i wspiera wrażenie nawodnienia. Idealny, gdy cera lubi delikatność.

Olej z konopi i olej z wiesiołka – wsparcie naturalnej bariery ochronnej. Pomagają utrzymać elastyczność i komfort, kiedy skóra potrzebuje odżywienia. To taki roślinny „kocyk” bez obciążania.

D-pantenol i alantoina – komfort i wygładzenie skóry. Wspierają uczucie ukojenia i miękkości oraz przyjemne wyciszenie skóry.

Zostawiają cerę gładką i gotową na kolejne kroki.

Sielanka Wierzba hydrolat do skóry tłustej i mieszanej

Hydrolat Sielanka Wierzba to mgiełka porannej rosy – lekka, odświeżająca, która koi i przygotowuje skórę do dalszych etapów pielęgnacji.

Ekstrakt z wierzby – czystość i komfort skóry. Wspiera wrażenie świeżości i pomaga pielęgnacji zachować lekki, regulujący charakter. Skóra wygląda na bardziej „czystą” i uporządkowaną.

Ekstrakt z oczaru wirginijskiego – tonizacja i uczucie świeżości. To składnik, który lubi cera mieszana i tłusta, bo pomaga jej poczuć balans. Daje rześkie wykończenie i komfort w ciągu dnia.

Ekstrakt z rozmarynu – odświeża i wspiera naturalną równowagę. Wnosi ziołową energię i pomaga pielęgnacji działać w lekkim stylu. Skóra jest przyjemnie odświeżona i gotowa na kolejne kroki.

Cynk PCA – reguluje wydzielanie sebum. Wspiera bardziej matowe, harmonijne wykończenie i pomaga utrzymać uczucie świeżości. To codzienna „równowaga w butelce”.

Olej jojoba i pestek winogron – lekko nawilżają i wspierają barierę ochronną. Dzięki nim hydrolat nie jest tylko wodną mgiełką, ale zostawia skórę miękką i przyjemną w dotyku. To nawilżenie bez uczucia ciężkości.