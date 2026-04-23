VISTULA x LOT: Elegancja w podróży. Premiera wspólnej kolekcji kapsułowej

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-04-23 16:46

Kolekcja obejmuje damskie i męskie zestawy oraz funkcjonalne akcesoria podróżne, które odpowiadają na wyzwania wielogodzinnego przemieszczania się. Kluczowym elementem są lekkie, komfortowe fasony i dopracowane detale, które sprawiają, że elegancja zyskuje nowy wymiar: pewny, naturalny i gotowy do działania. Warto podkreślić, że użyto tkanin o podwyższonej odporności na zagniecenia, które pracują z ruchem ciała. Ponadto lekkie struktury i nowoczesne włókna zapewniają świeżość przez cały dzień.

Autor: VISTULA x LOT/ Materiały prasowe

Ta współpraca to coś więcej niż wspólne logo – to autentyczna odpowiedź na oczekiwania współczesnych podróżników. VISTULA i LOT to marki, które łączy jedna obietnica: niezawodna jakość i dbałość o komfort. Przekuliśmy te wspólne wartości w funkcjonalne fasony i nowoczesne tkaniny, oddając w ręce klientów kolekcję, która sprawia, że elegancja w podróży staje się absolutnie naturalna – mówi Piotr Kuczak, Dyrektor Marketingu marek Vistula, Wólczanka, Bytom.

Dziedzictwo polskiego designu: Grafiki Janusza Grabiańskiego

Unikalnym elementem linii są trzy t-shirty z nadrukami kultowych grafik autorstwa Janusza Grabiańskiego. Ten wybitny polski plakacista przez lata kształtował wizerunek Polskich Linii Lotniczych LOT, tworząc projekty będące dziś ikonami światowej estetyki użytkowej. Po raz pierwszy w historii te legendarne grafiki, pełne koloru i lekkości kreski, zostały przeniesione na tkaninę, nadając kolekcji walor kolekcjonerski.

Kolekcja VISTULA x LOT jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych pasażerów – aktywnych, mobilnych i świadomych swojego stylu To dla nas naturalne partnerstwo, które jest odpowiedzią na to, co naprawdę ma znaczenie w drodze: wygodę, lekkość i poczucie, że można skupić się na samej podróży. Cieszymy się, że razem stworzyliśmy projekt, który łączy funkcjonalność z wysoką estetyką i polską jakością – mówi Ewa Lampart, Dyrektor Biura Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej, Polskie Linie Lotnicze LOT.

Współpraca PLL LOT i VISTULA to naturalne połączenie dwóch silnych, rozpoznawalnych polskich marek, które od lat budują swoją pozycję w oparciu o jakość, doświadczenie i zaufanie klientów.

Komfort w powietrzu, klasa na ziemi

Kampania pod hasłem „Well traveled. Well dressed.” podkreśla, że styl pasażera jest integralną częścią doświadczenia podróży. Zdjęcia i video zrealizowano w naturalnym dla obu marek otoczeniu: w przestrzeniach LOT Business Lounge Polonez i Mazurek, na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz na pokładzie flagowego samolotu Boeing 787-9 Dreamliner.

Kolekcja VISTULA x LOT udowadnia, że polska klasyka potrafi być nowoczesna, mobilna i gotowa na wyzwania przyszłości.

Kolekcja jest dostępna w wybranych salonach VISTULA oraz online na vistula.pl.

