Westfield Mokotów zaprasza na Reloved Market - trzy dni warsztatów, inspiracji i modowych atrakcji

Każdy dzień wydarzenia przyniesie inne atrakcje i tematy przewodnie, a program zostanie wzbogacony o aktywności przygotowane wspólnie z partnerami wydarzenia oraz zaproszonymi ekspertami ze świata mody, designu i beauty.

W przestrzeni Westfield Mokotów dostępna będzie strefa, w której odwiedzający będą mogli kupić ubrania z drugiej ręki, dając im drugie życie. Ważnym elementem programu będzie również wyprzedaż szafy prowadzona przez zaproszonych twórców i osoby ze świata mody – w tym m.in. Twórczyń i Zespołu The Odder Side (25.04, 12:00–20:00), podczas których Justyna Przygońska i Brygida Handzelewicz-Wacławek oraz zespół marki wystawią swoje prywatne ubrania z TOS, a także selekcje Filomeny Fryzel (@fizelinafryzel) (24.04, 12:00–20:00). Odwiedzający będą mogli zajrzeć do showroomu ELLE, gdzie dostępna będzie możliwość zakupu ubrań z szafy redaktorek magazynu ELLE (czwartek, 12:00–20:00). W piątek, w godzinach 12:00–20:00, w ramach strefy DRE$$CODE odbędzie się wyprzedaż ubrań z szaf Bagiego i Amelki, połączona ze spotkaniem z nimi na żywo, a uczestnicy wydarzenia będą mogli dodatkowo nadrukować na przyniesionej przez siebie koszulce hasło „TEAM EARLY”. Przez cały czas trwania wydarzenia obecne będzie również Intu Circularity, prezentujące upcyclingowe projekty i unikatowe elementy garderoby tworzone z materiałów z odzysku.

IKEA zaprosi uczestników na warsztaty z personalizacji toreb tworzonych z materiałów z recyklingu – m.in. tkanin wykorzystywanych wcześniej jako zasłony czy obicia mebli – pokazując, jak nadać codziennym przedmiotom nową, bardziej indywidualną formę. Pomocą służyć będą projektantki i krawcowe z Fundacji KRAINA – partnera społecznego marki. Dodatkowo IKEA przygotowała specjalny instaspot, w którym można będzie założyć upcyclingowy płaszcz uszyty z kultowych niebieskich toreb FRAKTA i zrobić sobie w nim zdjęcie.

Reloved Market pokazuje, że świadome podejście do stylu nie kończy się na modzie – coraz wyraźniej obejmuje także pielęgnację. W tej odsłonie beauty przestaje być wyłącznie kwestią efektu, a staje się częścią szerszej filozofii dbania o siebie i swoje wybory.

Podczas wydarzenia Kiehl’s zaprosi na masterclass pielęgnacyjne, w trakcie których będzie można przyjrzeć się swojej skórze z bliska – dosłownie. Profesjonalna diagnostyka i rozmowa o potrzebach cery pozwolą lepiej zrozumieć, jak budować rutynę opartą nie na trendach, a na realnych potrzebach. To podejście bliższe idei reloved: mniej przypadkowych decyzji, więcej świadomych wyborów.

Naturalnym przedłużeniem tej filozofii jest także rosnąca popularność refill – ponownego napełniania opakowań kosmetycznych. To drobna zmiana, która w praktyce robi dużą różnicę, ograniczając ilość odpadów i redefiniując sposób, w jaki myślimy o codziennej pielęgnacji. W tym ujęciu beauty staje się częścią cyrkularnego stylu życia – równie świadomego jak moda, którą nosimy.

Integralną częścią programu będzie także RE-LOVED GUIDE – interaktywny przewodnik po zrównoważonych aktywnościach, który poprowadzi uczestników przez inicjatywy marek takich jak L’Occitane, ECCO, Starbucks, Rituals czy Guerlain. Za odkrywanie kolejnych punktów będzie można zbierać wirtualne pieczątki, które następnie wymieniane będą na nagrody przygotowane przez partnerów wydarzenia.

Dzięki temu Reloved Market łączy modę, beauty i design w jednym doświadczeniu, pokazując, że cyrkularność może być częścią codziennych wyborów.

Reloved Market to propozycja nie tylko dla miłośników mody, ale dla wszystkich, którzy szukają ciekawego sposobu na spędzenie czasu w mieście - indywidualnie, z przyjaciółmi czy rodziną.

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich i bezpłatne. Szczegóły dotyczące programu oraz harmonogram poszczególnych aktywności dostępne są na stronie.

