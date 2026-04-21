Wielka gwiazda dla wielkiej marki. Demi Moore globalną ambasadorką Lancôme!

NIEPRZEMIJAJĄCA SIŁA ARTYSTYCZNA

Demi Moore, ikona współczesnej kultury, przez pięć dekad swojej kariery z nieustraszoną pewnością siebie definiowała i redefiniowała samą siebie. Od legendarnych ról w filmach UWIERZ W DUCHA, LUDZIE HONORU, NIEMORALNA PROPOZYCJA i G.I. JANE, po niedawną, wielokrotnie nagradzaną kreację w SUBSTANCJI w reżyserii Coralie Fargeat, Moore konsekwentnie wybierała projekty, które rzucają wyzwanie, wznoszą na wyższy poziom i transformują. Jej rola w SUBSTANCJI przyniosła jej Złoty Glob, nagrodę Amerykańskiej Gildii Aktorów Ekranowych (SAG) i nagrodę Critics’ Choice Award, a także nagrodę BAFTA oraz nominację do Oscara w kategorii Najlepsza Aktorka.

Niedawno powróciła w drugim sezonie hitowego serialu „Landman”, przedłużonym o trzeci sezon (Paramount+), a wkrótce będzie można ją zobaczyć w produkcji Neon I LOVE BOOSTERS w reżyserii Bootsa Rileya, która niedawno miała swoją światową premierę na festiwalu SXSW w Austin w Teksasie, przed szeroką dystrybucją kinową zaplanowaną na maj 2026 roku. Ma również zagrać u boku Colmana Domingo w filmie STRANGE ARRIVALS w reżyserii Rogera Rossa Williamsa.

Jako producentka, autorka bestsellerów „New York Timesa” i nieprzemijająca siła w kulturze, Moore stoi na skrzyżowaniu sztuki, odwagi i niezależności.

RADYKALNA SAMOAKCEPTACJA

Mówiąc o nowym partnerstwie, Demi Moore wyznała: „Lancôme opowiada się za pięknem na każdym poziomie, wykraczającym poza to, co powierzchowne. Opowiada się za postępem, za nauką o możliwościach i za wiarą, że kobiety zasługują na to, by czuć się piękne i podbudowane na każdym etapie życia. Nauka samoakceptacji to podróż, a partnerstwo z marką, która celebruje ten sam duch, to dla mnie zaszczyt. Piękno to akt dbania o siebie, miłości do samej siebie i samoakceptacji – i to właśnie mam nadzieję uosabiać w naszej współpracy”.

Vania Lacascade, Globalna Prezes Marki Lancôme, powiedziała: „Jesteśmy absolutnie zachwyceni, mogąc powitać Demi Moore w naszym Gronie. Będąc prawdziwą pionierką, Demi uosabia niezwykłą niezłomność i zawsze wytyczała własną ścieżkę z odwagą i przekonaniem. Jej wizja piękna – jako formy decydowania o sobie na każdym etapie życia – głęboko współgra z wartościami Lancôme. Podziwiamy jej bezkompromisową kobiecość i zdolność do inspirowania bez wyrzeczeń. Kryje się w tym wielka siła, jak Demi przyjmuje z otwartymi ramionami każdy rozdział swojej podróży, rzucając wyzwanie tradycyjnym narracjom wokół wieku i władzy. Nigdy nie podążała przewidywalną ścieżką, a jej ciągła ewolucja udowadnia, że doświadczenie nie umniejsza piękna, lecz je wzbogaca”.

ABSOLUE LONGEVITY MD

Lancôme przedstawia Absolue Longevity MD – swoją pierwszą linię do pielęgnacji skóry opartą na zintegrowanej nauce o długowieczności (Longevity Integrative Science™), zaprojektowaną, by proaktywnie poprawiać wygląd widocznego wieku biologicznego skóry. Składające się z trzech odrębnych podejść do pielęgnacji —ANTICIPATE, INTERCEPT i RESET — to kompleksowe rozwiązanie zajmuje się niewidocznymi markerami starzenia, aby zachować wygląd pełen witalności i blasku na każdym etapie zdrowego życia skóry. W swojej pierwszej kampanii dla marki Demi Moore będzie twarzą podejścia RESET.

Wnosząc wyraźną i silną perspektywę na kobiecą siłę, Moore dołącza do wyjątkowego grona Globalnych Ambasadorek, w którym znajdują się między innymi Zoe Saldaña, Julia Roberts, Olivia Rodrigo, Christy Turlington, Isabella Rossellini, Aya Nakamura i Vanessa Kirby.