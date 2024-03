Wiosenna promocja na ubrania. Na starcie minut 250 zł

KAMPANIA WIOSNA / LATO 2024: STYL JEST ZAWSZE POWIĄZANY Z INDYWIDUALNĄ HISTORIĄ

Nowa kampania Breuninger.com na wiosnę 2024 koncentruje się na osobowości, postawie i stylu. Bazując na tych trzech elementach, marka prezentuje różnorodne sylwetki swoich gości, z których każdy jest wyrazistą indywidualnością. Każdy z nich wnosi swoją osobistą historię, a przede wszystkim - swój własny styl. W efekcie otrzymujemy autentyczną, emocjonalną kampanię, która daje bohaterom nieskrępowaną przestrzeń na wyrażenie swojej osobowości. Ponieważ - na styl składa się nie tylko ubiór, ale także indywidualna postawa i ekspresja człowieka, dzięki którym jest on niepowtarzalny.

Zobacz także: Oto mój najlepszy podkład na wiosnę. Lekki, a przykryje każdą niedoskonałość

„Marka Breuninger.com zakorzeniła się na polskim rynku. W 2024 roku kontynuujemy dynamiczny wzrost naszego międzynarodowego biznesu, a Polska jest jednym z kluczowych rynków dla Breuninger.com, dlatego cieszy mnie, że mamy okazję współpracować z międzynarodowymi i polskimi ekspertkami i talentami świata mody, sztuki i lifestyle, co daje przestrzeń do podkreślenia różnorodności stylów i osobowości naszych klientów oraz kosmopolityczność marki Breuninger. Współpraca z Panią Lidią Popiel-Linda doskonale dopełnia międzynarodowe pozycjonowanie marki” – mówi Marcin Winkler, General Manager CEE & Western Europe w Breuninger.

Celem kampanii jest zainspirowanie do poszukiwania własnego stylu, pozostania mu wiernym i celebrowania go.

„Breuninger.com w równym stopniu reprezentuje tradycję, jak i współczesność. Wyraża to nasze podejście do mody i stylu życia. Nasza nowa kampania opiera się na emocjonalnym DNA naszej marki, której celem jest zapewnienie naszym klientom poczucia przynależności do tego, co ona reprezentuje, niezależnie od ich indywidualnego stylu” – wyjaśnia Carsten Hendrich, Chief Brand Officer w Breuninger.

Dzięki innowacyjnej metodzie produkcji koncepcja kampanii na sezon SS 2024 po raz pierwszy umożliwia różnorodną i indywidualną prezentację treści. Content tworzony we współpracy z zaproszonymi gośćmi – niezależnie od tego, czy są to treści video czy Digital Display – można wykorzystywać modułowo, w sposób odpowiedni dla różnych formatów wymaganych przez własne, jak i płatne kanały.

Nowa tożsamość marki

Kampania opiera się na istniejących wartościach Breuninger i stanowi emocjonalne, wizualne i tonalne odzwierciedlenie tego, nad czym marka pracowała przez ostatnie dwa lata. Częścią nowej tożsamości są między innymi stopniowe zmiany w jej atrybutach – logo, sygnecie czy tradycyjnym, czerwonym kolorze – ale także w jej identyfikacji wizualnej i tonalnej, która teraz jest znacznie bardziej zwięzła i klarowna. W efekcie tych zmian generalny Brand Design marki prezentowany we wszystkich kanałach i punktach styku z konsumentami, jest teraz bardziej spójny.

„Nowa tożsamość marki Breuninger rozwijana była stopniowo przez ostatnie dwa lata. W ten sposób zapewniliśmy jej płynne, harmonijne i holistyczne przekształcenie. Kampania na rozpoczęcie nowego sezonu jest namacalnym, kreatywnym odzwierciedleniem tej nowej tożsamości” – dodaje Carsten Hendrich, Chief Brand Officer w Breuninger.

i Autor: Materiały prasowe Breuninger

i Autor: Materiały prasowe Breuninger