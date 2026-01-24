Wiosenne perfumy – jak wybrać lekkie, świeże kompozycje idealne na sezon budzącej się do życia natury

Wiosna to sezon, który warto celebrować również zapachem. Dominujące w tym czasie kompozycje są świeże, energetyzujące i lekkie – pełne nut cytrusowych, kwiatowych, zielonych i owocowych, które odzwierciedlają budzącą się do życia naturę i naszą chęć do wychodzenia na zewnątrz. Wybierając perfumy na wiosnę, warto postawić na subtelne, naturalne aromaty, które będą towarzyszyć Ci w codziennych chwilach i podkreślą radosny nastrój tej pory roku.

Świeżość cytrusów – lekko i orzeźwiająco

Jednym z najczęściej wybieranych kierunków wiosennych kompozycji są nuty cytrusowe. Grejpfrut, mandarynka, bergamotka czy cytryna wprowadzają błyskawiczne orzeźwienie i dodają energii – to zapachy, które budzą skojarzenia z pierwszymi promieniami słońca i zielenią pąków na drzewach. Ich lekkość sprawia, że perfumy z przewagą cytrusów są idealne szczególnie na cieplejsze poranki i popołudnia.

Kwiatowe akordy – delikatność i romantyzm

Kwiaty to klasyka wiosennych perfum. Nuty róży, jaśminu, fiołka, konwalii czy neroli przywołują bogactwo kwitnących ogrodów i wprowadzają uczucie lekkości oraz subtelnej elegancji. Wiele z tych kwiatów w najnowszych kompozycjach ukazuje się w odświeżonych, bardziej „przezroczystych” wersjach – mniej ciężkich, za to bardziej naturalnych i delikatnych.

Zielone i roślinne nuty – blisko natury

W sezonie wiosennym popularne są też nuty zielone – liście winorośli, świeża trawa, mięta czy aromatyczne zioła jak bazylia czy rozmaryn. Dodają one perfumom charakteru „czystego powietrza” i podkreślają naturalność kompozycji. Zielone akordy często łączone są z cytrusami lub subtelnymi kwiatami, tworząc zapachy idealne na codzienny, lekki zapachowy akcent.

Owocowe akcenty – soczysta energia w powietrzu

Owoce takie jak brzoskwinia, malina, agrest czy gruszka wnoszą do perfum nutę soczystej świeżości – są radosne, nieco słodkie, ale wciąż lekkie. Dzięki nim zapachy zyskują charakter bardziej nowoczesny i zabawowy, idealny na wiosenne spotkania czy spacery w parku.

Subtelne bazy – piżmo i lekkie drewno

Choć wiosenne perfumy przede wszystkim stawiają na lekkość, dobrze dobrana baza zapachowa może dodać kompozycji głębi i trwałości. Wiosną dominują raczej miękkie piżma, subtelne akordy drzewne i delikatne ambrowe tony, które utrzymują się na skórze, nie przytłaczając całości.

Lancôme Idôle Peach ’N Roses

Stworzony przez kultowe trio kobiet-perfumiarzy: Shyamalę Maisondieu, Nadège Le Garlantezec oraz Adrianę Medinę (Givaudan), Idôle Peach ’N Roses to soczysta, owocowo-kwiatowa kompozycja o intensywnym charakterze. Aby oddać to nieodparte uczucie pierwszego kęsa idealnie dojrzałej brzoskwini, zapach jako pierwszy w historii Lancôme eksponuje naturalny ekstrakt z brzoskwini – Peach Orpur™ od Givaudan. Jego apetyczna świeżość została wzmocniona miękką, a zarazem wyrazistą nutą płatków róży.

i Autor: Lancôme/ Materiały prasowe

Marc Jacobs Daisy Wild

Przygotuj się na nieziemską olfaktoryczną eksplozję. Na początku przywitają Cię niesztampowe nuty kwiatów bananowca, należących w świecie perfum do prawdziwych rarytasów. Osobliwy zielony wstęp, symbolizujący nieskrępowaną osobowość Daisy Wild, stopniowo przejdzie do serca zapachu. Rozkwitnie jaśmin skąpany w kremowym aromacie orzechów makadamia. Olfaktoryczną podróż zwieńczą drzewo sandałowe i pozyskana z etycznych źródeł świeża wetyweria – duet, który obdarzy swoją właścicielkę zmysłowością i wyrazi to, jak bardzo natura jest jej bliska.

i Autor: Marc Jacobs/ Materiały prasowe

Lattafa Yara

Kompozycja otwiera się delikatnym połączeniem kwiatowych nut orchidei, heliotropu i soczystej mandarynki. Następnie na pierwszy plan wysuwają się akcenty owoców tropikalnych z akordem gourmand, wnosząc do zapachu słodką głębię i figlarny charakter. Delikatna wanilia, zmysłowe piżmo i ciepłe drzewo sandałowe utrzymują się najdłużej na skórze.