Wiosną zadbaj o swoje włosy

Marzeniem każdej z nas są idealnie gładkie i błyszczące pasma, a tymczasem po długiej zimie bardziej przypominają niesforny puch. To znak, że potrzebują intensywnej regeneracji i nowych nawyków pielęgnacyjnych. Warto zacząć przede wszystkim od zmiany kosmetyków. Marka Anwen ma w swojej ofercie wyjątkowe produkty, dzięki którym marzenie o idealnych włosach jest na wyciągnięcie ręki. Wśród nich znajdują się też kosmetyki stworzone we współpracy z Klaudią Matuszewską, znaną influencerką, którą obserwuje na Instagramie prawie 200 tysięcy osób! Jej znakiem rozpoznawczym są długie, piękne włosy pełne zdrowego blasku. Klaudia od lat dzieli się swoimi wskazówkami na temat ich świadomej pielęgnacji. Zwraca uwagę na skład kosmetyków oraz ich odpowiednie dopasowanie do swoich potrzeb. Wraz z marką Anwen stworzyła trzy wyjątkowe produkty, dzięki którym włosy wyglądają zdrowo i pięknie. Oto trzy produkty i jednocześnie proste kroki do piękniejszych i zdrowszych włosów, które naprawdę warto poznać.

Krok 1: Perfekcyjne oczyszczenie

Włosy i skóra głowy codziennie na swojej powierzchni zbierają mnóstwo zanieczyszczeń. To zarówno resztki kosmetyków, jak i niewidoczne dla oka cząsteczki smogu, czy naturalnie wydzielanie sebum. Dlatego dokładne, regularne mycie jest dla pasm i skalpu tym samym, czym demakijaż dla cery. Ważne jest jednak, by dobierać kosmetyki oczyszczające tak, aby nie naruszyć naturalnego mikrobiomu skóry. To zadanie doskonale spełnia nowość - szampon prebiotyczny przeznaczony do codziennego stosowania, dla każdego typu skóry głowy Anwen x Klaudia Matuszewska (44,99 zł/300 ml). Skutecznie oczyszcza włosy i skalp oraz pozostawia włosy nawilżone i wygładzone. W składzie ma glukooligosacharydy i inulinę oraz kompleks Adaptogen Fermbiotic™ S, czyli składniki o działaniu prebiotycznym, które wspierają rozwój pozytywnej flory bakteryjnej a tym samym dbają o mikrobiom. Dodatkowo kosmetyk zawiera aminokwasy ryżowe i L-prolinę, dzięki którym włosy są bardziej elastyczne, mocniejsze a także zyskują objętość i zdrowy wygląd. Dodatkowo zawarty w szamponie bioferment z soku z gruszek normalizuje pracę gruczołów łojowych. Dzięki regularnemu stosowaniu tego produktu skóra głowy jest idealnie oczyszczona, nawilżona a włosy mocniejsze i gładsze. To też dobry wstęp do kolejnych etapów!

Krok 2: Intensywna terapia

Jeśli włosy nadmiernie się puszą, są przesuszone, matowe to znak, że brakuje im właściwego nawilżenia. Składają się głównie z białka, a ich struktura wymaga odpowiedniego poziomu wilgoci, by były elastyczne. Dzięki temu są też lepiej chronione przed uszkodzeniami, mają gładszą powierzchnię i lepiej się układają. Aby zapewnić pasmom lepsze nawilżenie, a jednocześnie poprawić ich ogólną kondycję warto wypróbować wyjątkową maskę emolientową z silikonami Anwen x Klaudia Matuszewska (45,99 zł/200 ml). To kosmetyk przeznaczony zwłaszcza do włosów o wysokiej i średniej porowatości, który działa wygładzająco, nabłyszczająco i ochronnie. Zawiera specjalnie dobrane masła i oleje, które odżywiają i tworzą na powierzchni pasm film. Ogranicza on nadmierną utratę wody, dzięki czemu pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia włosów. W składzie maski znajdują się też składniki wygładzające, w tym silikonowy kompleks oleju z nasion meadowfoam i naturalne biopolimery. Nadają też połysk, zapobiegają puszeniu i ułatwiają rozczesywanie. Dodatkowo kosmetyk zawiera m.in. pochodne wosków jojoby i słonecznika, które regenerują warstwę lipidową włosów, nadając im miękkość i ochronę. Maskę należy stosować minimum raz w tygodniu na umyte, odsączone z nadmiaru wody włosy. Najlepiej trzymać ją ok. 5 minut, jednak, gdy chcemy osiągnąć jeszcze głębsze efekty regeneracji można zostawić na dłużej. Po spłukaniu kosmetyku niemal od razu pasma są miękkie w dotyku i gładsze. Przy regularnym użyciu stają się lepiej nawilżone i błyszczące aż po same końce.

Krok 3: Czas na blask!

Jeśli marzymy o tym, by włosy natychmiast odzyskały zdrowy połysk, idealnym wyborem jest kolejna nowość od Anwen, również stworzona we współpracy z Klaudią Matuszewską. Nabłyszczająco wygładzające serum silikonowe (24,99 zł/15 ml) to kosmetyk w niewielkim opakowaniu, który warto mieć zawsze pod ręką. Wystarczy odrobina, by ujarzmić nawet najbardziej niesforne pasma i błyskawicznie je wygładzić. Kosmetyk można stosować zarówno na wilgotne, jak i suche włosy. W składzie ma m.in. silikony, który tworzy na powierzchni pasm warstwę ochronną, nadając im gładkość i połysk. Jednocześnie chroni je przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, odżywia i zapobiega utracie wilgoci. Serum można także używać na końcówki, aby zapobiec ich rozdwajaniu. Jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów włosów, zwłaszcza tych matowych, łamliwych i pozbawionych zdrowego blasku. W sam raz na wiosenną metamorfozę włosów!

i Autor: materiały prasowe Anwen