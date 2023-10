Za 15 zł otrzymasz rumiane i wygładzone policzki. Ten kosmetyk to hit tego sezonu. "Kupiłam z ciekawości ale okazało się, ze jest to jeden z moich ulubionych kosmetyków"

Trendy i nowości beauty z Sephory. Cienie do powiek, które dodadzą spojrzeniu elegancji i blasku. Idealne do makijażu wieczorowego i dziennego

BasicLab wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Marka przygotowała wyjątkową kolekcję z kwasami BHA dedykowaną skórze trądzikowej. To między innymi punktowe serum na zmiany mikrozapalne, normalizujące serum przeciw zaskórnikom, wygładzający płyn mikrozłuszczający oraz wygładzający żel do mycia ciała. To linia, która w kompleksowy sposób zadba o potrzeby skóry trądzikowej. Jest delikatna ale skuteczna.

Super-Pharm opublikowało właśnie swoje trendy na ten sezon. To dawka wiedzy i informacji dla wszystkich miłośników beauty. My gorąco polecamy między innymi Lierac Lift Integral serum napinające. To dawka napięcia dla skóry. Produkty ten wzmacnia cerę i zapewnia jej potrzebne składniki, takie jak elastynę kolagen oraz kwas hialuronowy. Z kolei ujędrniający krem na dzień przywracający gęstość od Vichy to kompleksowa siła dla Twojej skóry. Modeluje owal twarzy oraz poprawia jej sprężystość.

W pielęgnacji włosów warto sięgnąć po Pure Detox od Yves Rocher. To produkt 2 w 1 - maska oraz peeling do skóry głowy z tendencją do przetłuszczania się. Stosuj ją przed aplikacją szampon. Pozostaw na włosach na około5 minut. Skóra głowy będzie dogłębnie oczyszczona, świeżość odczuwalna.

Marka Nacomi pozwoli Ci przygotować swój do0mowy rytuał. Kolekcja Mandarin& Iced Yuzu przywróci skórze energię i promienny wygląd dzięki naszemu musowi do ciała. Stworzony z myślą o miłośnikach egzotycznych i orzeźwiających aromatów, pobudza zmysły oraz zapewnia odpowiednią pielęgnację. Wzbogacony woskiem pszczelim, odżywczym masłem shea oraz ekstraktem z mandarynki zmiękczy, nawilży i rozpieści Twoją skórę.

W makijażu czas na róże. My polecamy Green Me Blush od Kiko Milano. Jego formuła, zawierająca 94% składników uzyskanych z surowców pochodzenia naturalnego, wzbogacona jest o organiczny olej arganowy, olej z nasion bawełny i olej z awokado. Ma delikatną, łatwo wtapiającą się w skórę konsystencję, uwolnienie koloru jest natychmiastowe, z możliwością regulowania intensywności. Ciekawą opcją jest również od marki Celia. To delikatny róż do policzków, który pozwala na naturalne wykończenie makijażu i zapewnia świeży wygląd. Idealny do subtelnego podkreślenia kości policzkowych oraz modelowania kształtu twarzy. Daje efekt aksamitnie gładkiej, świetlistej i świeżej skóry.