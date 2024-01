Zatroszcz się o swoją skórę ciała

Bielizna do zadań specjalnych. Niech nic Cię nie ogranicza

Regularna pielęgnacja ciała kosmetykami odpowiednimi dla potrzeb skóry sprawi, że ciało będzie wyglądać młodziej, bardziej atrakcyjnie i promiennie, a skóra pozostanie jędrna na dłużej. Marka BARWA udowadnia, że pielęgnacja nawet najdelikatniejszej skóry nie stanowi najmniejszego problemu, gdy sięgniesz po odpowiednie produkty. Jak przy twarzy czy skórze głowy, ta też dzieli się na etapy: oczyszczanie, złuszczanie oraz nawilżanie. Choć wrażliwe, atopowe skóry ze skłonnością do alergii mogą mieć problem z codzienną higieną, przy odpowiednim kosmetyku staje się ona prosta i skuteczna. BARWA oferuje szereg linii, które minimalizują wystąpienie alergii oraz dbają o biologiczną równowagę skóry. Naturalne Szare Mydła Hipoalergiczne Potasowe, Hipoalergiczne Tradycyjne Polskie Szare Mydła, Mydła Prebiotyczne i Dermatologiczne – wszystkie powstały z połączenia tradycji, wieloletniego doświadczenia w produkcji mydeł, eksperckiej wiedzy na temat wrażliwej skóry oraz troski o jej mikrobiom. Każde z nich jest dodatkowo wzbogacone o specjalistyczne składniki aktywne dopasowane do konkretnych problemów i chorób skórnych. Jeśli natomiast cenisz sobie piękne zapachy i silnie odżywcze formuły – postaw na linie SPA Experience oraz Frutto Fresco – moc składników aktywnych w 90% pochodzenia naturalnego. Bardzo przyjemne, błyskawicznie i długotrwale nawilżające konsystencje zapewniają pielęgnację na najwyższym poziomie. Istotna jest również ilość nakładanego produktu – jeżeli nie lubisz, gdy balsam pozostawia po sobie film, warto wklepać w ciało kilka kropel. Natomiast dla fanek intensywnej pielęgnacji polecane są większe ilości połączone z okrężnym wmasowywaniem produktu w skórę.

POZNAJ PIELĘGNACJĘ CIAŁA OD MARKI BARWA I CIESZ SIĘ UKOJONĄ, ODŻYWIONĄ SKÓRĄ!

1. POD PRYSZNIC:

Dla domowego, odżywczego SPA:

BARWA Frutto Fresco Melon + Różowy Pieprz Nawilżający żel pod prysznic zapewnia optymalny poziom nawodnienia suchej skórze. Jednocześnie wytrawny i zmysłowy zapach melona i różowego pieprzu zadba o dobry nastrój od samego rana. Jego smakowita formuła została skomponowana w 95% ze składników pochodzenia naturalnego.

BARWA SPA Experience Ujędrniająco-odżywczy Peeling do ciała Orange & White Flowers to odświeżająca kompozycja zapachowa pomarańczy i białych kwiatów, wprawiająca w doskonały nastrój i dodająca energii. Luksusowa, bogata formuła obfituje w odżywcze składniki aktywne, takie jak oliwa z oliwek, masło shea czy drobinki naturalnego pumeksu, dzięki czemu skóra pozostaje długotrwale nawilżona i jedwabiście gładka.

Dla skóry delikatnej i wrażliwej:

BARWA Naturalne Szare Mydło Hipoalergiczne Potasowe z ekstraktem z lnu w płynie zostało stworzone na bazie formuł minimalizujących wystąpienie alergii. Świetnie sprawdzi się do skóry suchej i podrażnionej. Od dziesięcioleci stosowane przede wszystkim jako codzienny produkt do pielęgnacji dłoni i całego ciała. Świetnie oczyszcza także włosy i skórę głowy. Przynosi podrażnionej skórze ukojenie, zwalczając świąd i zaczerwienienia. Mydło wykazuje również właściwości antybakteryjne, przez co wspomaga pielęgnację skóry trądzikowej. Łagodnie i bezpiecznie oczyszcza nawet najbardziej wrażliwą skórę.

BARWA Mydło Prebiotyczne powstało w trosce o biologiczną równowagę delikatnej i wrażliwej skóry. Idealnie sprawdza się także w codziennej pielęgnacji skóry alergicznej i atopowej. Kompozycja składa się w 100% z roślinnej bazy mydlanej, która została przetestowana dermatologicznie przez ekspertów. Ich skuteczność tkwi w składnikach aktywnych, które przeciwdziałają całemu spektrum problemów skórnych i chronią przed powstawaniem nowych stanów zapalnych.

2. PO KĄPIELI

BARWA SPA Experience Nawilżająco-regenerujący Balsam do ciała Pink Pepper & Violet to wyjątkowa pielęgnacja, która nawilża i regeneruje skórę na długi czas. Luksusowa, bogata formuła obfituje w odżywcze składniki aktywne, takie jak oliwa z oliwek czy masło shea, dzięki czemu skóra pozostaje długotrwale odżywiona, aksamitnie miękka i zachwycająca.

BARWA Naturalna Krem – Maska Do Rąk i Paznokci Mango powstała specjalnie z myślą o osobach, które chcą intensywnie odżywić swoją przesuszoną skórę. Zawiera naturalne substancje, takie jak masło i ekstrakt z mango, masło shea, olej z pestek winogron, proteiny owsiane czy sok z aloesu, które dostarczają włosom i skórze optymalnej ilości składników odżywczych. Zawiera aż 98% składników pochodzenia naturalnego.

BARWA Cosmetics od lat troszczy się o skórę i zapewnia jej odpowiednie odżywienie, dostosowując składy produktów do jej najbardziej wymagających typów. Dzięki szerokiej ofercie każdy z powodzeniem znajdzie dla siebie kosmetyk na miarę swoich potrzeb

i Autor: Materiały prasowe BARWA