Włosy pod czapką, czyli jak zapanować nad niesfornymi kosmykami

ZACZNIJ OD PODSTAW

Jednym z głównych problemów w trakcie zimy jest suche powietrze, które może prowadzić do przesuszenia skóry i włosów. Aby temu zaradzić, warto inwestować w nawilżacze powietrza, zwłaszcza w pomieszczeniach, w których przebywamy najczęściej. Dodatkowo, stosowanie delikatnych szamponów nawilżających oraz odpowiednio dobranych odżywek może pomóc utrzymać piękne włosy.

Marka tołpa.® stworzyła hair rituals - intuicyjne rytuały pielęgnacyjne, które maksymalnie ułatwiają wybór kosmetyku i czynią pielęgnację skuteczną i przyjemną. A jej efekty mogą być podobne do tych uzyskanych podczas profesjonalnych zabiegów w salonie fryzjerskim, jak np. efekt chelatowania, plumpingu, laminacji czy botoksu. Na etykietach produktów możesz znaleźć informację o składnikach aktywnych i efekcie, jakiego możemy się spodziewać po danym kosmetyku.

Zacznij od wyboru odpowiedniego szamponu. tołpa.® hair rituals, szampon nawilżający to codzienny rytuał delikatnego oczyszczenia. Skutecznie, a zarazem delikatnie myje i jednocześnie pielęgnuje skórę głowy. Łagodzi podrażnienia. Zapobiega puszeniu i elektryzowaniu się włosów. Łagodna formuła nie plącze włosów i pozostawia je gładkie. Włosy odzyskują blask, lekkość i miękkość.

Zobacz także: Kosmetyczne perełki z Sephory, które zdominują świat beauty na wiosnę! Komfortowe nawilżenie skóry od Seleny Gomez

Odżywki z linii tołpa.® hair rituals zadbają o kondycję włosów i pomogą uzyskać efekt plumpingu, botoksu czy laminacji we własnej łazience. Odżywki możesz nałożyć nie tylko po ale i przed myciem, dla zabezpieczenia włosów na długości przed szamponem. tołpa.® hair rituals, odżywka do włosów efekt plumping rytuał nawilżenia i miękkości ma lekką formułę, która nawilża włosy i zapobiega ich elektryzowaniu się. Gdy marzysz o tafli lśniących, gładkich i sypkich włosów, postaw na tołpa.® hair rituals, odżywka do włosów efekt laminacji rytuał wygładzenia i blasku. Substancja laminująca otula włosy, zabezpieczając je przed uszkodzeniem. Dla maksymalnego efektu, po nałożeniu odżywki, rozczesz włosy szczotką lub grzebieniem. Jeśli twoje włosy mają tendencję do elektryzowania lub są gęste i kręcone, pokochają: tołpa.® hair rituals, odżywka do włosów z efektem botoksu rytuał regeneracji i odżywienia, która silnie regeneruje i wzmacnia strukturę włosa, dając efekt mocnych, odżywionych i zdrowo wyglądających włosów. Można stosować ją jako odżywczą maskę (10 min) lub kurację silnie odbudowującą (40 min). Torf tołpa, olej awokado, olej migdałowy, kwas mlekowy i ametyst w połączeniu chronią włosy przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, przeciwdziałają łamaniu i kruszeniu. Jednocześnie wzmacniają strukturę włosa i poprawiają jego kondycję

Produktem specjalnym, który pomoże zadbać o fryzurę szczególnie zimą, jest tołpa.® hair rituals, odżywka do włosów bez spłukiwania, rytuał nawilżenia i blasku. Zawiera składniki takie jak torf tołpa, kwas hialuronowy, aloes, betaina, pantenol, kwas mlekowy, ametyst. Może być stosowana na świeżo umyte włosy lub w ciągu dnia, a także jako produkt do stylizacji. Ułatwia rozczesywanie, wygładza, doskonale sprawdza się też do tzw. reanimacji skrętu.

ZRÓWNOWAŻONA DIETA I NAWODNIENIE

Zdrowe włosy zaczynają się od wewnątrz. Dbaj o zrównoważoną dietę bogatą w witaminy i minerały, zwłaszcza te, które korzystnie wpływają na kondycję włosów, takie jak witamina A, C, E, biotyna i cynk. Pamiętaj również, o które wpływa na elastyczność i blask włosów.

JEDWABNE SNY

Noszenie czapki chroni nas przed zimnem, ale może również powodować tarcie i ocieranie włosów o tkaninę, co może prowadzić do łamliwości. Aby temu zapobiec, warto używać jedwabistych lub satynowych podszewek w czapkach. Te delikatne materiały zmniejszą tarcie i pomogą w utrzymaniu zdrowych włosów.

OLEJOWANIE

Oleje do włosów są doskonałym sposobem na dostarczanie im niezbędnych substancji odżywczych i nawilżenia. Przed założeniem czapki, warto nanieść kilka kropel oleju, takiego jak olej arganowy czy kokosowy, na końcówki włosów. Chcesz pobudzić swoje włosy do wzrostu? Nałóż na skórę głowy tołpa.® hair rituals, serum do skóry głowy, rytuał wzmocnienia włosów od nasady i wykonaj delikatny masaż skóry głowy opuszkami palców. W ten sposób pobudzisz ukrwienie mieszków włosowych. To zasługa składników aktywnych, takich jak torf tołpa, niacynamid, kofeina, wąkrotka azjatycka, pantenol, ametyst. Serum możesz używać również przed myciem do mikroolejowania - dla maksymalnego odżywienia włosów. Pomoże to zapobiegać przesuszeniu i nadmiernemu łamaniu się.

REGULARNE PRZYCINANIE KOŃCÓWEK

W zimie włosy są bardziej narażone na łamanie się i rozdwajanie końcówek. Regularne przycinanie sprawi, że włosy będą zdrowsze, a dodatkowo łatwiej utrzymasz je w dobrej kondycji podczas noszenia czapki.

i Autor: Materiały prasowe tołpa

i Autor: Materiały prasowe tołpa