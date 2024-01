Kosmetyczne perełki z Sephory, które zdominują świat beauty na wiosnę! Komfortowe nawilżenie skóry od Seleny Gomez

Wiosna w świecie beauty to przede wszystkim czas zapachów i kolorów. W pielęgnacji chętniej sięgamy po lekkie i mocno nawilżające formuły. Nie zapominamy również o kremach SPF (przez cały rok). Wiosna to także moment, w którym wiele osób z większą przykładnością pielęgnuje skórę ciała. W zapachach dominują kwiatowe i owocowe kompozycje.

Nowy sezon to dobry moment na eksperymenty i testowanie nowych kosmetyków. Marki z segmentu beauty wypuszczają nowe kolekcje pełnie wyjątkowych składników aktywnych i zapachów. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie ciekawych nowości, które znajdziesz na półkach (stacjonarnych i wirtualnych) w perfumerii Sephora. To uczta dla zmysłów i paleta składników aktywnych. To także makijażowe perełki, które uzupełnią każdy look.

Nowości z Sephory na wiosnę 2024

Produkty RARE BEUATY od Seleny Gomez biją rekordy popularności na całym "makijażowym" świecie. Kosmetyki gwiazda charakteryzują się lekkimi formułami podkreślającymi skórę, a ich największym hitem są kremowe róże. W tym roku marka rozwija swój pielęgnacyjny asortyment z wyjątkową linią Find Comfort.

Find Comfort Hydrating Body Lotion to nawilżający balsam do ciała. Bogate w składniki odżywcze mleczko do ciała, które zapewnia do 24 godzin nawilżenia dzięki świeżej, nietłustej konsystencji, jednocześnie odżywiając i zmiękczając skórę, aby znów była promienna. Dzięki podnoszącemu na duchu zapachowi, to bogate mleczko otula skórę kokonem nawilżenia, natychmiast ją rozjaśniając i przywracając jej blask

RARE BEAUTY Find Comfort Stop & Soothe Pen - kojący roll-on z olejkami eterycznymi. Lekki żel aromaterapeutyczny, który szybko się wchłania, o kojącym zapachu mięty pieprzowej i lawendy, aby pomóc Ci się zrelaksować i odświeżyć zmysły przez cały czas. Wystarczy jeden krok, by poczuć natychmiastowy komfort. Stworzony z naturalnej mieszanki olejków eterycznych z mięty pieprzowej, lawendy i fasoli tonka, które pomagają złagodzić stres i napięcie. Ten niezawodny roll-on uwalnia odświeżający żel na bazie wody, który szybko wchłania się w skórę bez uczucia lepkości lub tłustości i bez wpływu na makijaż.

Makijaż zapewniający efekt świeżej i promiennej cery, to najpopularniejszy typ makijażu w wiosenno-letnim sezonie. Wiosną i latem częściej wybieramy podkłady o lżejszej formule lub decydujemy się na zastosowanie kremu koloryzującego. W tym sezonie najwięksi wizażyści stawiają na make-up oczu. To tam ma się dziać.

FENTY BEAUTY We're Even - Długotrwały korektor nawilżający

Połączenie, dzięki któremu nie tracisz czasu. Korektor, który służy do robienia makijażu i zapobiega powstawaniu przebarwień. Pomaga zmniejszyć przebarwienia i worki pod oczami. Skuteczny korektor Fenty idealny na przemęczone oczy. Dzięki nawilżającemu trwałemu korektorowi osiągnij jaśniejącą cerę. Produkt o naturalnym wykończeniu jest opracowany specjalnie, aby zadbać o skórę. Konsystencja wchłania się idealnie w skórę, aby zamaskować przebarwienia i worki pod oczami. Jednocześnie rozświetla i wygładza cerę.

SEPHORA COLLECTION - Color Shifter Strange Botanicals - Paleta cieni do powiek

Mini paleta do oczu COLOR SHIFTER (1) STRANGE BOTANICALS (3) zawiera 6 kompozycji inspirowanych psychodelicznym ogrodem. Cienie do powiek nawiązują do niuansów natury w jedwabistych formułach o zaskakujących i zróżnicowanych wykończeniach. Ich matowe i opalizujące tekstury nakładają się na siebie w nieskończoność, otwierając nowy wymiar, w którym kolory nie mają granic.

SEPHORA COLLECTION Love The Lift - Tusz podkręcający rzęsy i zwiększający ich objętość

Tusz do rzęs LOVE THE LIFT: formuła składająca się z wosków zapobiegających grawitacji w połączeniu z asymetryczną szczoteczką z podwójnymi kolcami to najlepsze połączenie zapewniające natychmiastowe podkręcenie i uniesioną objętość. Tusz do rzęs LOVE THE LIFT przenosi rzęsy w inny wymiar! Formuła wzbogacona o woski zapobiegające grawitacji przenosi objętość na wyższy poziom już od pierwszego pociągnięcia szczoteczką i utrwala podkręcenie rzęs na 12 godzin (1). Modułowa i elastyczna, pokrywa każdą rzęsę i pozwala pracować nad dostosowaną objętością, aż do osiągnięcia pożądanej intensywności, nigdy ich nie obciążając ani nie powodując ich opadania.

