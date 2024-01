Tak przywitaj wiosnę! Perfumy na ciepłe dni, które zniewolą Twoje zmysły i sprawią, że poczujesz piękno i spokój. Top zapachów na wiosnę 2024

Dla wielu osób perfumy to niewidzialnie piękno, które otula zmysły. Zapachy mogą przywodzić na myśl dobre wspomnienia i aktywować ciepłe uczucia. Zmysł węchu potrafi zapamiętywać wydarzenia i utożsamiać je z konkretnym zapachem. Wiosna w perfumiarstwie to przede wszystkim życie, nadzieja i energia. O tej porze roku chętnie sięgamy po owocowe lub delikatnie kwiatowe kompozycje. Jesteśmy również bardziej otwarci na eksperymenty. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie perfum na wiosnę, które otula Twoje zmysły. Wybierz zapach dla siebie.

Perfumy na wiosnę 2024. Top zapachów na ciepłe i słoneczne dni

YVES SAINT LAURENT BLACK OPIUM EAU DE PARFUM OVER RED

To głęboko nasycony dekadencki, soczysty zapach czerwonej wiśni. Jest to akord, który znajduje się w samym sercu zapachu. Przeważa on w całej kompozycji. Kusi swoją zmysłowością. Wiśnia wyraźnie kontrastuje z akordami czarnej kawy i białego jaśminu, z którego znane jest BLACK OPIUM. W nowej odsłonie BLACK OPIUM po raz pierwszy, w akordzie białych kwiatów występuje Jasmine Ourika Accord®. Został on stworzony z kwiatów uprawianych w ogrodach YSL Beauty Ourika niedaleko Marrakeszu. Wyjątkowy zapach lokalnego jaśminu został uchwycony przy użyciu najnowocześniejszej techniki, która chroni kwiat, jednocześnie wchłaniając jego lotne składniki. Poznaj bardziej subtelną, owocową wersję najbardziej zmysłowego z kwiatów.

YVES SAINT LAURENT LIBRE L’ABSOLU PLATINE

Libre L’Absolu Platine zostały stworzone z najwyższej jakości składników przez dwoje wybitnych mistrzów perfumiarstwa – Anne Flipo i Carlosa Benaïma. Nowy zapach podkreśla charakterystyczne dla LIBRE napięcie między kobiecością i męskością, kontrast zimnego z gorącym. Jasne, promienne akordy białej lawendy stworzone przez YSL Beauty oferują nowe spojrzenie na kwiatowy zapach. Na serce perfum składa się stworzona specjalnie dla marki YSL - lawenda DIVA - rosnąca w górzystych obszarach Prowansji. Lawenda DIVA pochodzi ze zrównoważonych upraw i jest częścią programu mającego na celu promowanie powrotu upraw lawendy we Francji. Dzięki odpowiedniemu procesowi chemicznemu mniej pożądany męski charakter lawendy jest niwelowany, a jej wyjątkowe piękno zostaje podkreślone. LAVANDIN to kolejny składnik zapachu. Jest to hybryda dwóch gatunków lawendy pochodząca ze zrównoważonych upraw, których celem jest poprawa dochodów rolników. Przy tworzeniu LIBRE używana jest wyłącznie świeżo zebrana główka kwiatowa. W sercu zapachu znajduje się też ikoniczny składnik LIBRE – kwiat pomarańczy pozyskiwany ze słonecznego Maroka. Jego kobiecy, seksowny, ciepły zapach doskonale komponuje się z białą lawendy.

BOHOBOCO SEA SALT • CARAMEL

Kontrastowe nuty SEA SALT • CARAMEL są niczym harmonijny i spokojny, a zarazem przenikliwy i zdecydowany podmuch orzeźwiającej bryzy, przełamany kilkoma kroplami gęstego karmelu. Morskie minerały i różowy pieprz w połączeniu z kokieteryjną słodyczą, przywołują na myśl pełne beztroski chwile i magicznie przenoszą do świata, w którym nie ma ograniczeń.

Lancôme La Nuit Trésor Le Parfum

Spośród charakterystycznych dla La Nuit Trésor namiętnych, drzewnych nut paczuli i wetywerii, przeziera miękkość uzależniającej wanilii. “To nowa, wyjątkowa historia miłosna, w której ikoniczna sygnatura La Nuit Trésor wznosi się na nowy poziom namiętności i intensywności dzięki surowym, czekoladowym nutom kakao i uzależniającym, drzewnym akordom.” Amandine Clerc-Marie i Honorine Blanc, kreatorki perfum w Firmenich Penélope Cruz – gwiazda kampanii ukazującej elegancką zmysłowość La Nuit Trésor Le Parfum

EISENBERG J'Ose Eau de Parfum

Kultowy zapach Eisenberga, niezapomniany, wzruszający i prowokujący nadzwyczajnym bukietem nuty serca Kawy Mokki i Kwiatu Jaśminu szczodrze otwierających się na tajemniczą Bylicę nuty głowy, na ciepłej bazie Ambry.

