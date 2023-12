Zgarnij kosmetyczne upominki od największej perfumerii w Polsce. Celebruj ten magiczny czas z Sephorą

W oczekiwaniu na święta warto przejrzeć oferty sklepów, bowiem już teraz pojawiły się w nich świąteczne propozycje. Połowa grudnia to już zdecydowanie najwyższa pora na kupowanie prezentów dla bliskich. My też znany te grudniowe szaleństwo po sklepach, kiedy to z paniką w oczach szukamy upominku idealnego, albo z trwogą wyczekujemy, czy kurier zdąży przywieźć nasze zamówienia. Dlatego też w tym roku przedstawiamy Wam sposób na połączenie gorączkowych zakupów z odrobiną przyjemności.

Perfumeria Sephora zadbała, by tegoroczne zakupy były jeszcze przyjemniejsze. W każdy poniedziałek, środę oraz piątek grudnia, Sephora otwierać będzie okienko w kalendarzu adwentowym, w którym znajdziemy ofertę specjalną na zakupy we flagowej perfumerii Sephora Westfield Arkadia w Warszawie. To jednak nie wszystko, na klientów czeka wyjątkowa niespodzianka w postaci Sephorabusa. To retro autobus pełen świątecznych, kosmetycznych niespodzianek. W dniach 6-8 grudnia mogli znaleźć do mieszkańcy Warszawy. Każdy kto spotka wesoły zespół Sephorabus, będzie mógł wraz z nim zagrać w grę, w której do zdobycia – oczywiście kosmetyczne upominki prosto z perfumerii Sephora! Ekipa Sephorabus poczęstuje Was też gorącą, zimową herbatą.

Sephorabus po Warszawie jedzie w trasę dalej. W dniach 15-17 grudnia wypatruj go w Krakowie. Dokładną trasę Sephorabus w każdym mieście oraz jego przystanki, poznasz słuchając Radia Eska lub śledząc media społecznościowe @sephorapolska

