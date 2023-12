Celebruj razem z Sephora przedświąteczny czas! Lodowisko pełne niespodzianek. Sprawdź jakie atrakcje przygotowała sieć

Grudzień to niezwykły czas, w którym przygotowania do Świąt nabierają tempa. To zarówno okres przygotowań, poszukiwań przepięknych i trafionych podarunków dla najbliższych, ale też czas niezwykłych wydarzeń, które umilają nam wszystkim odliczanie do Świąt oraz wprowadzają nas w magiczny, radosny nastrój.

Lodowisko pełne niespodzianek…

Już 1 grudnia tuż przed warszawskim centrum handlowym Westfield Arkadia ruszyła jedna z ulubionych zimowych atrakcji – lodowisko, przygotowane we współpracy z Sephora. To gratka dla wszystkich tych, którzy pragną poczuć zimowy wiatr we włosach i oddać się łyżwiarskim szusom, ale też kochają niespodzianki.

Zobacz także: Rozpocznij najbardziej błyszczący czas w roku z marką Calzedonia i lśnij w każdej stylizacji!

i Autor: Materiały prasowe Sephora

W każdy poniedziałek, środę oraz piątek grudnia, Sephora otwierać będzie okienko w kalendarzu adwentowym, w którym znajdziemy ofertę specjalną na zakupy we flagowej perfumerii Sephora Westfield Arkadia. Informację o aktualnej ofercie znajdziemy zarówno w strefie lodowiska, w perfumerii, jak i na profilach społecznościowych @sephorapolska.

6 grudnia o godzinie 18:00 na lodowisku odbędzie się wyjątkowy pokaz łyżwiarski, podczas którego obejrzymy historię o pięknie i świecie, w którym spotykają się magia i talent…

6, 9 i 16 grudnia w godzinach 16-19.00 na wszystkich pragnących rozpocząć przygodę z łyżwami lub tych, który po prostu chcą zwiększyć swoją pewność siebie na lodowisku, czekać będą instruktorzy wspierający naukę jazdy na łyżwach.

Mroźne popołudnia przy lodowisku w tych dniach rozgrzeje zimowa herbata, którą Sephora serwować będzie w strefie lodowiska.

Świąteczny Sephorabus

W grudniowe dni w Warszawie i Krakowie warto wypatrywać specjalnego, świątecznego Sephorabus. Łatwo będzie go wypatrzeć! Każdy kto spotka wesoły zespół Sephorabus, będzie mógł wraz z nim zagrać w grę, w której do zdobycia – oczywiście kosmetyczne upominki prosto z perfumerii Sephora! Ekipa Sephorabus poczęstuje Was też gorącą, zimową herbatą.

6-8 grudnia Warszawa

15-17 grudnia Kraków

i Autor: Materiały prasowe Sephora

5 grudnia rusza ogólnopolski superkonkurs Sephora: zrób kreatywne zdjęcie, video lub inną pracę zainspirowaną Sephorabus-em i zdobądź fantastyczne nagrody: karty podarunkowe Sephora lub limitowane torby podróżne pełne nowości kosmetycznych na święta od marek dostępnych w Sephora. Szczegóły znajdziesz na IG @sephorapolska.

Dokładną trasę Sephorabus w każdym mieście oraz jego przystanki, poznasz słuchając Radia Eska lub śledząc media społecznościowe @sephorapolska. Podpowiadamy – na swojej trasie Sephorabus zaplanował lokalizacje w pobliżu perfumerii Sephora.

i Autor: Materiały prasowe Sephora