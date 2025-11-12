ZIMOWY NASTRÓJ I ZIMOWA SŁODYCZ. Limitowane serie świąteczne od YOPE

Obie serie łączy to, co charakterystyczne dla YOPE - naturalne formuły, wyjątkowe zapachy i dopracowany design opakowań. W tym roku marka sięga po kolor Pantone 2025 - Mocca Mousse. Ciepłe odcienie brązu połączone z subtelnym połyskiem złota sprawiają, że produkty prezentują się elegancko, świątecznie i wyjątkowo nowocześnie.

ZIMOWY NASTRÓJ – dla miłośników klasycznej elegancji i kojących rytuałów

Linia Zimowy Nastrój to propozycja dla tych, którzy w pielęgnacji szukają ukojenia i harmonii. Seria przenosi w świat miękkich swetrów, światła świec i spokojnych wieczorów przy kominku. To zapach klasycznej elegancji i ciepła, w którym różowy pieprz dodaje lekkości, cedr i kremowa wanilia tworzą otulające serce kompozycji, a żywiczna ambra pozostaje na skórze niczym miękki, kaszmirowy szal. To aromat zimy w jej najbardziej zmysłowym wydaniu - harmonijny, głęboki i elegancki.

Formuły produktów z tej linii zostały stworzone z myślą o wymaganiach skóry w chłodniejszym okresie. Odżywcze masła i oleje, ekstrakty z cedru i cynamonowca oraz naturalne składniki pielęgnujące pomagają przywrócić skórze miękkość i komfort.

Produkty dostępne w serii:

Żel pod prysznic (200 ml, 23,99 PLN) – delikatnie oczyszcza i otula ciało ciepłym zapachem ambry i wanilii.

Balsam do ciała (150 ml, 24,99 PLN) – intensywnie odżywia, regeneruje i przywraca skórze gładkość.

Mydło do rąk (300 ml, 23,99 PLN) – koi i nawilża dłonie, pozostawiając je miękkie i pachnące.

Krem do rąk (50 ml, 17,99 PLN) – działa jak opatrunek dla przesuszonej skóry, chroniąc ją przed zimnem.

Świeca zapachowa (170 g, 79,99 PLN) – naturalna świeca sojowa, która wypełnia wnętrze spokojem i ciepłem zimowego nastroju.

NOWOŚĆ: Perfumetka Eau de Toilette

W tym roku YOPE dodaje do zimowej kolekcji luksusowy akcent - perfumetkę Eau de Toilette (33 ml, 29,99 PLN). To elegancki, zmysłowy zapach do torebki, idealny na chłodne dni, wieczorne spotkania czy chwilę dla siebie.

ZIMOWA SŁODYCZ - dla miłośników beztroski, ciepła i zapachu domowych wypieków

Zimowa Słodycz to seria, która zapachem przywodzi na myśl beztroskie chwile, ciepły koc i kubek gorącej czekolady. Aksamitny karmel i kremowa kokosanka tworzą harmonijną kompozycję, przełamaną subtelnym akordem cynamonu i otuloną puszystą chmurką wanilii. To aromat, który koi zmysły i wypełnia przestrzeń błogim spokojem, niczym ulubiony słodki deser w chłodne zimowe popołudnie.

Bogate, naturalne formuły z masłami bacuri i illipe oraz ekstraktami z karmelu, wanilii czy mleczka bawełnianego odżywiają, regenerują i chronią skórę przed zimowym chłodem.

W skład serii wchodzą:

Żel pod prysznic (200 ml, 23,99 PLN) – otula ciało aksamitnym zapachem karmelu i kokosu.

Balsam do ciała (150 ml, 24,99 PLN) – intensywnie regeneruje i odżywia skórę, pozostawiając ją miękką i pachnącą.

Mydło do rąk (300 ml, 22,99 PLN) – delikatnie oczyszcza i nawilża, otulając dłonie aromatem świątecznych słodkości.

Krem do rąk (50 ml, 17,99 PLN) – działa jak regenerujący kompres dla suchych dłoni.

NOWOŚĆ: Peptydowy balsam do ust

Tej zimy YOPE zapewnia jeszcze większe otulenie dzięki peptydowemu balsamowi do ust (9 ml, 24,99 PLN). Naturalna, wegańska formuła z kolagenem i lanoliną intensywnie nawilża i wygładza usta, nadając im połysk i zdrowy wygląd. To pielęgnacja z efektem subtelnego błyszczyka, idealna na zimowe dni.

Idealne na prezent

Zimowy Nastrój i Zimowa Słodycz to dwa różne światy YOPE: jeden pełen subtelnej elegancji, drugi - otulającej słodyczy. Obie linie dostępne są także w pięknych zestawach prezentowych, które zachwycają dopracowanym designem i troską o każdy detal. To idealny sposób, by obdarować bliskich czymś wyjątkowym, naturalnym i pachnącym zimową magią.

Zimowa edycja YOPE to zaproszenie do świata codziennych rytuałów pełnych aromatu i otulenia. To chwila wytchnienia dla ciała i zmysłów, idealna na ten najpiękniejszy czas w roku.

i Autor: YOPE/ Materiały prasowe

