Trendy w makijażu ust na zimę 2023/2024

Miniony rok upłynął nam pod znakiem maseczek i zakrywania okolicy ust i nosa, to cały czas jest niezwykle ważne i nie powinniśmy o tym zapominać. Nie ma jednak już obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu, dzięki czemu do mody wrócił makijaż ust. W tym sezonie możemy stawiać na odważne rozwiązania i ciemnie kolory. W trendach nadal rządzą mocno kryjące formuły z lśniącym, "mokrym" wykończeniem. Jakie szminki i pomadki warto przetestować w tym sezonie?

Ponadczasowy hity - CHARLOTTE TILBURY MATTE REVOLUTION (kolor Pillow Talk) - matowa aksamitna pomadka

Pillow Talk od Charlotte Tilbury to nie tylko szminka, ale światowe zjawisko. Mało co w świecie beauty jest w stanie wywołać takie poruszenie. W Pillow Talk zakochały się największe gwiazdy. Do używania tej szminki przyznały się między innymi Penelope Cruz, Nicole Kidman oraz Bella Hadid. To idealny odcień, który pasuje praktycznie do każdego typu urody. Formuła pomadki Matte Revolution sprawia, że usta wyglądają na bardziej młodzieńcze i zdrowsze

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

CHARLOTTE TILBURY - K.I.S.S.I.N.G - pomadka do ust

Pomadka K.I.S.S.I.N.G Charlotte Tilbury zawiera składniki nawilżające, dzięki którym usta są kaszmirowo miękkie przez wiele godzin. Idealna na Boże Narodzenie.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

CHARLOTTE TILBURY - LIP LUSTRE - błyszczyk do ust

Błyszczyk Lip Lustre to wszystko czego potrzebujesz, aby uzyskać luksusowe, trójwymiarowe wykończenie makijażu ust. Co sprawia, że błyszczyk Charlotte Tilbury Lip Lustre jest wyjątkowy? Ekstrakt z kwiatu lotosu ma właściwości antyoksydacyjne, a ponadto łagodzi, chroni i nawilża usta, jednocześnie zapewniając im doskonale lśniące wykończenie. Kolor utrzymuje się do 6 godzin.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury