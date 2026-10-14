Trendy w makijażu ust na zimę jesień 2026

Podczas gdy ciężkie, matowe pomadki odchodzą w cień, światem urody bezapelacyjnie zawładnął trend glossy lips, przywracając błyszczyki do łask w wielkim stylu . Współczesne kosmetyki z tej kategorii drastycznie różnią się jednak od swoich lepkich poprzedników z przełomu tysiącleci . Dzisiejsze formuły to zaawansowane hybrydy łączące makijaż z głęboką pielęgnacją – bogate w kwas hialuronowy, olejki roślinne oraz peptydy, które nie tylko dają spektakularny, „szklany” efekt tafli, ale też intensywnie nawilżają i optycznie powiększają usta . Niezależnie od tego, czy wybierzemy minimalistyczny, transparentny błyszczyk, czy modne, głębokie odcienie czekolady i jagód nałożone na lekko rozblendowaną konturówkę, produkt ten stał się absolutnym must-have każdej torebki, gwarantując świeży i naturalny wygląd w zaledwie kilka sekund.

Bielenda Glossy balsam do ust - ROSE GLAZED

Nawilżający glossy balsam do ust Plumping PDRN Bielenda o zapachu Rose Glazed zapewnia efekt lustrzanego blasku i urzeka subtelną kompozycją inspirowaną lukrowaną różą. Formuła wzbogacona o Volufiline™, PDRN oraz PlumpingBoost Complex z masłem shea i olejem macadamia intensywnie pielęgnuje usta, wspomaga ich wygładzenie oraz optycznie podkreśla ich naturalną pełnię. Jedwabista, błyszcząca konsystencja otula usta warstwą komfortowej pielęgnacji, a metalowa końcówka w kształcie serca gwarantuje przyjemnie chłodzące doznania podczas aplikacji.

Autor: Bielenda/ Materiały prasowe

CHARLOTTE TILBURY - LIP LUSTRE - błyszczyk do ust

Błyszczyk Lip Lustre to wszystko czego potrzebujesz, aby uzyskać luksusowe, trójwymiarowe wykończenie makijażu ust. Co sprawia, że błyszczyk Charlotte Tilbury Lip Lustre jest wyjątkowy? Ekstrakt z kwiatu lotosu ma właściwości antyoksydacyjne, a ponadto łagodzi, chroni i nawilża usta, jednocześnie zapewniając im doskonale lśniące wykończenie. Kolor utrzymuje się do 6 godzin.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe Charlotte Tilbury

Rituals Soothing Lip Glaze - Pink

Zapewnij ustom nawilżenie i blask. Błyszczyk o wyjątkowej konsystencji z masłem z dzikiego mango i peptydami, dla wsparcia produkcji kolagenu i nawilżenia, nadaje ustom świetlisty odcień ciepłego różu. Wspaniałe, pełne blasku wykończenie bez uczucia lepkości.