Strefa mody

Noś Big Maca na co dzień. Big Mac wśród ubrań

Soczysta wołowina, świeże warzywa i sos o unikalnej recepturze zamknięte w puszystej bułce z sezamem. Mmm... to połączenie smaków jest z pewnością znane wszystkim fanom Złotych Łuków. Big Mac to ikona McDonald’s, która już teraz jest dostępna w nowych wariantach: Big Mac BLT oraz Big Mac Bacon. Czy to koniec dobrych wieści? Absolutnie nie! Dla wielbicieli kultowego burgera i wyjątkowego stylu do zgarnięcia jest jedyny w swoim rodzaju merch Big Mac!